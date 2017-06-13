закрыть
13 июня 2017, вторник, 13:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Под Минском нашли два излучающих радиацию предмета

5
  • 13.06.2017, 12:15
  • 5,126

Радиационный фон в месте находки был превышен в сотни раз.

12 июня в вагоне с дробленым металлоломом на станции вторсырья в Гатово обнаружили превышение уровня естественного радиационного фона. Начальные данные указывали на превышение в 17 раз, итоговые — в сотни раз. На место выезжали сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Звонок поступил с территории предприятия «Белвторчермет», когда сработала стационарная рамка радиационного контроля.

Спасатели выгрузили содержимое вагона и начали изучать его с помощью спектрометров. В итоге обнаружили два металлических предмета цилиндрической формы диаметром 3 см.

Мощность экспозиционной дозы на поверхности первого предмета составила 50 мкЗв/ч (превышение радиационного фона — в 250 раз). У второго предмета — 20 мкЗв/ч, то есть превышение в 100 раз.

Источники излучения переданы для уничтожения предприятию «Экорес». Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды нет.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?