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Международные правозащитники требуют освободить героев протестов в России

  • 13.06.2017, 12:31

Мирный протест является основополагающим правом человека.

Подавление мирных протестов по всей России, в ходе которых сотни людей были арестованы, а некоторые избиты полицией, демонстрирует полное презрение властей к фундаментальным правам человека, заявила Amnesty International в понедельник, 12 июня.

«Попытавшись заранее запугать участников протестных акций при помощи шантажа и преследований, власти в Москве, Санкт-Петербурге и других городах жестко наказали тех, кто все-таки вышел на улицу. Наступление российских властей на свободу выражения мнений усиливается с каждым днем. Мирный протест является основополагающим правом человека, это не привилегия, которой власти могут наделять или которой могут лишать из чистой прихоти», – заявил заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

«Мы призываем власти России немедленно освободить всех мирных протестующих и полностью соблюдать право на мирные собрания», – добавил он.

Amnesty International также сообщает, что может подтвердить десятки случаев произвольных задержаний в Москве и принимает к сведению сообщения о многочисленных задержаниях от независимых наблюдателей в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Калининграде, Сочи, Туле, Липецке, Благовещенске и других городах.

Правозащитники AI напоминают, что мэрия Москвы дала согласие на проведение митинга на проспекте Академика Сахарова, однако, по утверждениям организаторов, из-за давления властей нанять какую-либо сцену или звуковое оборудование для митинга оказалось невозможным. В этой связи лидер протестов, активист движения по борьбе с коррупцией Алексей Навальный призвал демонстрантов собраться вместо этого на Тверской улице, на которой проходили приуроченные к Дню России праздничные торжества. Власти охарактеризовали этот шаг как провокацию и призыв к незаконному собранию. Алексей Навальный был арестован 12 июня утром при выходе из дома.

По обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных акций Навальный осужден к 30 суткам административного ареста. Amnesty International считает, что он был арестован за намерение присоединиться к протестующим на Тверской улице.

Ранее озабоченность новым витком репрессий в отношении мирных манифестантов выражала FIDH (Международная федерация за права человека). Жесткое наступление на свободу собраний в России правозащитники связывают с приближением года президентских выборов.

FIDH напоминает, что с конца марта 2017 года по всей территории России проходят самые массовые за последние пять лет гражданские митинги. Протесты вспыхнули после того, как НПО «Фонд борьбы с коррупцией» во главе с оппозиционным политиком Алексеем Навальным опубликовала расследование о коррупции в правительстве, в котором особое внимание уделяется имуществу и недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. «Фонд борьбы с коррупцией» призвал граждан потребовать у власти должного расследования фактов, отраженных в материалах организации. Власти не дали официального ответа на это требование.


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