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Белорусскоязычная испанка защитила магистерскую работу о писателе Михасе Стрельцове

  • 13.06.2017, 13:05
Анхела Эспиноса Руис

Анхела Эспиноса Руис подтвердила, что хочет посвятить жизнь белорусскому языку.

О защите магистерской работы белорусскоязычная испанка Анхела Эспиноса Руис написала об этом в своем «Фейсбуке».

Магистерскую работу «Художественный мир поэзии Михася Стрельцова» она защитила в Варшавском университете. Далее девушка собирается продолжать свое образование в аспирантуре, сообщает «Белсат».

Кто такая Анхела Эспиноса?

«Я была в Варшаве в 2012-м году, на «Белсате», услышала белорусский язык и поняла, что в каком-то смысле это тоже мой язык, что я должна обязательно его изучить. И что я хочу отдать жизнь этому языку», – рассказала Анхела.

Михаил Стрельцов – белорусский писатель и литературовед. Лауреат Государственной премии БССР имени Янки Купалы (посмертно, 1986) за книгу стихов «Мой свеце ясны».


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