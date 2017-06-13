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«Или выпускайте Муравьева, или сажайте Ладутько»

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  • 13.06.2017, 13:02
Фото: onliner.by

Три неутешительных вывода из ситуации с «Мотовело», которое новое руководство предлагает банкротить.

«Крепкий хозяйственник» Ладутько за два года не сумел изменить ситуацию на предприятии к лучшему

Бывший председатель Мингорисполкома Николай Ладутько был назначен гендиректором «Мотовело» летом 2015 года после ареста Александра Муравьева. Подразумевалось, что «крепкий хозяйственник», которого бросил на предприятие Лукашенко, сумеет навести порядок и восстановить производство, пишет «Салідарнасць».

О работе Николая Ладутько известно только то, что он вел переговоры с китайским инвестором. Но не срослось. Уже спустя год после назначения чиновник не смог предложить ничего иного, как банкротить «Мотовело», чтобы избавиться от тянущих его на дно огромных площадей и устаревших производственных корпусов.

Один из крупнейших управленцев, руководивший столицей, на деле не смог добиться положительного результата.

Ладутько предлагает то же, за что начали преследовать Муравьева

В начале этого года диктатор рассказал об одном из эпизодов, который возмутил его в действиях бывшего руководителя «Мотовело»: «Ну, в конце концов, мы смотрели-смотрели за этим предприятием и он (Муравьев) уже пришел к председателю Мингорисполкома (Ладутько) с предложением продать эти земли, потому что неперспективны в развитии велосипедного производства».

Так ведь нынешнее руководство предлагает то же самое! Как метко заметили на дискуссионной площадке talks.by «Ну раз так, тогда или выпускайте Муравьева или сажайте Ладутько».

В Беларуси в XXI веке хотят потратить бюджетные деньги на изобретение велосипеда

Сегодня на предприятии занято около 400 человек. «Мотовелозавод», который теперь арендует у «Мотовело» производственные линии, предлагают перенести в индустриальный парк «Великий камень» с целью построить там новое производство.

«Если работать в обыкновенных условиях, то мотовелопроизводство у нас нерентабельно… Поэтому хотим в Китайско-белорусский технопарк, ведь там, по крайней мере, есть льготы», – объяснил источник в госорганах.

Зачем же заниматься тем, что нерентабельно, и изобретать велосипед в прямом и переносном смысле этих слов, он, к сожалению, не объяснил.


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