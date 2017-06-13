Минчанка: Продавцы просто останутся в итоге без работы 1 13.06.2017, 13:19

Покупатели и продавцы высказались о закрытии палаток с фруктами.

На днях замглавы Мингорисполкома Андрей Доморацкий заявил, что в 2018 году палаток, торгующих фруктами и овощами станет меньше.

А в скором времени они и вовсе исчезнут: для них места больше не сдаются в аренду. Что думают о решении местных властей продавцы, а также покупатели у палаток и в соседних магазинах — в материале tut.by.

Продавец фруктов на Тракторном: «Мы люди маленькие, скажут уйти — мы уйдем»

На выходе из метро «Тракторный завод» в выходной день работает единственная палатка с фруктами и овощами. Немногочисленных покупателей обслуживает продавец Татьяна и говорит, что обсуждали вопрос о закрытии давно, но всерьез никто к этой теме не относился. Да и сейчас продавец не понимает, чем форма палаток устарела и не устраивает местную власть.

— Цены в магазинах и у нас нереально сравнивать. Вот у нас нектарин сливовый, хорошего качества. А в «Соседях» яблочный нектарин — мне кажется, он кислый, его есть невозможно. И говорить, что у них нектарин 4 рубля, а у нас 6 — ни о чем.

К разговору подключается продавец кваса Елена. Она настроена довольно категорично. Говорит, что соблюдать санитарные нормы в магазинах, где доступ к продуктам имеют все покупатели — сложно. Обе женщины о уверены, что после таких решений продавцы и предприниматели останутся без работы.

— Мы люди маленькие, скажут уйти — мы уйдем. Но это не выход, возможно, все делается для того, чтобы обновить как-то палатки. На крупных игроков, конечно, не замахиваются — крайней остается мелкая торговля.

Женщины остаются обсуждать вопрос, а журналисты отправляются искать палатки с фруктами и овощами ближе к центру.

Палатка фруктов и овощей около метро Фрунзенская и продавец с 30-летним стажем

Платка стоит около метро «Фрунзенская» — прямо у дороги. Место неплохое — рядом еще и остановка наземного транспорта. А через дорогу — небольшой «Евроопт». У прилавка в палатке выбирает клубнику пенсионерка. «У меня вот эта хорошая, украинская, по 8 рублей», — советует ей продавец Александра.

Женщина говорит, что палаток в городе осталось немного — только в центре. Да и в последнее время нет большого спроса.

— Выручки в последнее время стало меньше. Все идут в гипермаркеты, к нам идут все реже. А предпринимателям страшно как-то закрываться, они и тянут эту лямку.

Продавцу есть с чем сравнить — с предпринимателями женщина сотрудничает уже почти 30 лет.

— Конечно, я-то здесь зарабатываю больше, чем если бы в магазине работала. Но на пенсию тоже не проживешь, так что мне — в живую могилу прыгать?

К условиям не самого комфортного труда женщина говорит, что приспособилась, ее все устраивает.

Рядом на остановке ждет транспорт пенсионерка Нина Адамовна. Она только что договорилась с продавцом, что купит ягоды на обратном пути. Женщина говорит, что в палатке ей удобнее покупать продукты, а разницы в цене она не видит.

— Зачем мне в магазин идти через дорогу, если я по пути могу здесь продукты купить? Это удобно для людей. Зачем палатки убирать? Под предлогом о санитарных нормах они когда-то запретили продавать разливное молоко, которое всех устраивало. Ничего не делают, чтобы лучше было для людей.

Две палатки на Пулихова, которые работают 10 лет

На Пулихова, за парком Горького, две палатки расположены довольно удобно — между двумя небольшими магазинами, напротив остановки.

«Продавцы просто останутся в итоге без работы», — считает Кристина, которая уже 10 лет продает овощи и фрукты в одной из палаток. Коллега Кристины из соседней палатки говорит, что они слышали об этом решении уже давно.

— Мы теряем место работы, получается! И как покупатель я возмущена — это же удобно — купить по дороге тот же бананчик. Я не спорю, что некоторые очевидно не соблюдают саннормы, ну так их и закрывайте. Но ведь есть такие продавцы, которые соблюдают все правила — их-то оставьте, пускай работают

Недовольны, по словам продавцов, и покупатели.

— Сегодня мужчина подошел, говорит, а чего вы не протестуете? Но мы объясняем, что этого мало, нужно, чтобы и покупатели участвовали в этом.

Женщины считают, что отсутствие туалета и работа на улице — это выбор продавца. Тем более рядом есть кафе. «Мы же не стоим на отшибе, где ничего нет», — объясняют Кристина.

— Мне кажется, эта ситуация возникла от того, что продукция не продается в гипермаркетах. В магазины идет либо парниковая, либо химия сплошная. А у нас очень много грунтовых овощей — огурцы, помидоры.

Если сравнивать цены в этих двух палатках с магазинными, то некоторые продукты немного дешевле, что-то значительно дороже. Кристина говорит, что покупателей цены и качество устраивает. На спрос продавцы не жалуются, но и очередей под конец рабочего дня журналисты тоже не заметили.

Зато в палатках большой ассортимент. Например, у Кристины 5 сортов помидоров и как минимум 4 сорта яблок. Есть персики, нектарины, черешня. В соседних магазинах выбор не так широк.

«Покупатели привыкли к нам — едут иногда с другого конца города», — рассказывает Кристина.

Пенсионерка выбирает зелень в палатке. Говорит, что проблема в том, что на Пулихова нет хороших магазинов с большим выборов продуктов.

— Хотят они убрать палатки, а что власти предлагают взамен? Вы были в «Евроопте» [на Пулихова]? Там редко что-то можно найти. Бывают, конечно, очень хорошие дешевые фрукты — но это надо по три раза в день туда ходить и вылавливать.

Еще один местный житель говорит, что обычно ничего не покупает в палатках потому что дорого. Поэтому он ездит на Комаровку, но за продавцов готов вступиться.

— Что, хотят закрыть палатки? Некрасиво? Не украшают город? А что они людям предоставят взамен? В гипермаркете переберут 15 раз, потом выкладывают что похуже — люди еще раз это переберут. Если все хорошо организовано — пусть работают. Я против того, чтобы на выходе из метро с асфальта продавали.

Покупатель магазина: «В палатках не покупаю, я пенсионер — мне только сюда дорога»

В тех же небольших «Еврооптах» на Пулихова и около станции метро «Фрунзенская» выбор фруктов и овощей действительно не так велик. Хотя, выслушав все претензии от покупателей продуктов из палатки, обращаем внимание, что фрукты в магазине выглядят неплохо. Цены заметно отличаются. Например, помидоры в палатке в ценовом диапазоне — от 4 до 8 рублей. В магазине по красной цене — по 2 рубля. Нектарины, персики, лимоны в палатках очевидно дороже, иногда даже в два или три раза. Яблоки примерно по одинаковой цене.

В магазине журналисты встретили местного жителя Александра, который как раз пришел за фруктами, но не выбрал для себя яблок — здесь их продают только одного сорта.

— Я не покупаю там. Чем меньше палатка — тем дороже. Я думаю, продукты все покупают с одной базы, как и магазины. Может, в палатке выбора чуть больше. «Еврооптом» я не очень доволен. В «Рублевском» у нас неплохо. Но сейчас много гиперов разных — их продукты меня устраивают.

В отделе фруктов и овощей тщательно выбирает персики Инна.

— Я палатках не покупаю, там все дорого очень. Ну, а здесь качество не очень и цены в маленьких «Еврооптах» выше, чем в гипере. Но я пенсионер — мне только сюда дорога.