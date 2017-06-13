закрыть
13 июня 2017, вторник, 13:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Нейробиологи приоткрыли тайну человеческого мозга

  • 13.06.2017, 13:34

Ученые не оставляют надежды найти источник сознания человека.

Нейробиологи из проекта Blue Brain (Швейцария) использовали математические методы для того, чтобы совершенно по-новому описать архитектуру нашего мозга. И обнаружили, что она состоит из многомерных геометрических фигур, достигающих 11 измерений, пишет hightech.fm.

При помощи алгебраической топологии, описывающей свойства объектов и пространств вне зависимости от изменений их формы, ученые заметили, что нейроны соединяются в группы, и число нейронов в них указывает на размер этого многомерного геометрического объекта.

«Мы обнаружили мир, о котором даже не подозревали, — говорит Генри Маркрам, руководитель проекта. — Даже в небольшой крупинке мозга этих объектов десятки миллионов, у которых до 7 измерений. А в некоторых сетях их число доходило до 11».

Для проведения математического анализа нейробиологи воспользовались подробной компьютерной моделью неокортекса, которую создали еще в 2015 году. Неокортекс, или новая кора — самая «современная» часть нашего мозга, сформировавшаяся позже всего, и отвечающая за функции высшего порядка — сознание и восприятие.

В мозгу человека примерно 86 триллионов нейронов, и связи между ними простираются во всех возможных направлениях, образуя сеть, формирующую наше сознание.

После разработки математической модели ученые протестировали ее на виртуальных стимулах, а затем испытали на подопытных крысах. И обнаружили большое число многомерных геометрических структур в мозгу, сформированных нейронами и пустыми пространствами между ними, которые не видели раньше в нейронных сетях, ни в биологических, ни в искусственных.

Пустые пространства между нейронами оказались критически важными для функционирования мозга. Когда в мозг поступает стимулирующий сигнал, нейроны реагируют на него крайне организованно. «Выглядит это так, будто мозг откликается на стимулы, создавая, а затем увеличивая башню из многомерных блоков, начиная с одномерных палочек, затем переходя к доскам (2D), затем к кубам (3D), затем к более сложной геометрии с 4D, 5D и т. д.», — говорит участник проекта, математик Ран Леви.

Это открытие дает новое понимание процессов обработки информации мозгом. Ученым еще предстоит разобраться, что именно заставляет группы нейронов соединяться в такие конструкции, пишет Science Alert.

Поиск источника сознания — цель недавнего исследования нейробиологов Германии. Изучив воздействие общей анестезии на мозг, они обнаружили, что она не блокирует передачу информации от одного участка мозга другому, а вмешивается в деятельность префронтальной коры, активно меняя связи между нервными клетками.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?