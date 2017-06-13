Синоптики: Завтра будет до +20 градусов 13.06.2017, 13:41

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

В Беларуси 14 июня ожидаются дожди и порывистый ветер.

Завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер прогнозируется западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в отдельных районах порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла. Днем будет от 14 до 20 градусов выше нуля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.