Лукашенко: Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ обостряется 1 13.06.2017, 13:38

Фото: Sasha Gusov

Диктатор потребовал поскорее оснастить силы оперативного реагирования более современным оружием.

Об этом Лукашенко заявил 13 июня на встрече с руководителями оборонных ведомств государств — членов ОДКБ, передает БелТА.

Диктатор обратил внимание на тот факт, что в нынешнем году отмечается 25-летие с момента подписания Договора о коллективной безопасности и 15-летие со дня образования Организации. «Все эти годы военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ нельзя было назвать спокойной. На современном этапе она еще больше обостряется, — заявил Лукашенко. — Вы хорошо осведомлены о происходящих процессах в регионах коллективной безопасности. Уверен, что наши оценки сегодняшнего состояния угроз в различных сферах безопасности совпадают».

В этих условиях Беларусь придает особое значение эффективности работы уставных органов ОДКБ, отметил Лукашенко.

Диктатор напомнил, что, когда Беларусь принимала председательство в Совете коллективной безопасности, был выдвинут ряд инициатив, в том числе в военной сфере. Предложено принять меры по практической реализации Стратегии коллективной безопасности ОДКБ, совершенствованию системы кризисного реагирования, а также углублению сотрудничества в военно-технической сфере.

«Они продиктованы логикой развития Организации, нашим видением решения актуальных задач. Сегодня на первый план выходят вопросы именно практического сотрудничества по обеспечению стабильности в регионах, — убежден Лукашенко. — Необходимо понимать, что все сферы обеспечения безопасности и деятельности ОДКБ взаимосвязаны. Недоработки отдельных практических направлений неизбежно влекут за собой торможение в развитии всего механизма».

Диктатор отметил, что странами — членами ОДКБ в состав КСОР выделены наиболее боеготовые подразделения национальных вооруженных сил. Он обратил внимание присутствующих на то, что решением Совета коллективной безопасности ОДКБ предусмотрено оснащение КСОР современными и, что очень важно, совместимыми вооружением и военной техникой. Данная позиция закреплена в соглашении о Коллективных силах оперативного реагирования.

По мнению Лукашенко, на практике эта работа продвигается медленными темпами, что недопустимо. «В такой ситуации Коллективные силы не достигают своего максимального потенциала, поэтому работу по данному направлению необходимо активизировать», — заявил Лукашенко.

Он также считает, что нельзя затягивать согласование сторонами соглашения о совместном техническом обеспечении КСОР ОДКБ, которое подготовлено в рамках создания соответствующей системы материально-технического обеспечения войск.

«Его реализация имеет практическую направленность и позволит снять многие неурегулированные вопросы обеспечения действий Коллективных сил как при выполнении ими боевых задач, так и в ходе учебы», — отметил диктатор.