Шестичасовая война за демократию 1 Евгений Ихлов

13.06.2017, 13:54

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Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Что общего между победой Израиля в 1967 году и акциями протеста в Москве и Санкт-Петербурге.

В ночь на 12 июня написал «Полет черного лебедя над гнездом кукушки, или феномен предельных ставок».

Я сравнил эскалацию политических ставок накануне Шестидневной арабо-израильской войны июня 1967 года с психологическим взинчиванием перед акциями протеста в Москве и Санкт-Петербурге. Неправильно считать, что тактику Навального я уподобил тогдашнему авантюризму египетского президента Насера. Напротив, повязка на глазу мистическим образом передала Алексею Анатольевичу часть стратегического гения генерала Моше Даяна.

В роли же Героя Советского Союза Гамаль Абдель Насера оказались именно Кремль и Красный дом, за который Кремль довольно гнусно спрятался, свалив всю ответственность за готовящееся побоище на мэрию.

Навального, как и Израиль полвека назад, хотели напугать и унизить. Израиль - морской блокадой нефтяного терминала в Эйлате. Это было нужно - Брежневу (чтобы «подвесить» позиции Запада в еще одном геополитическом пункте - наряду с Вьетнамом и Берлином) и Насеру (чтобы восстановить свою политическую гегемонию в арабском мире, подточенную военными неудачами в Йемене и выходом Сирии из Объединенной Арабской Республики).

Власти, сперва вынудив Навального согласится на комическую демонстрацию вдоль проспекта Сахарова (на месте стой, раз-два...), решили дожать - лишив большой сцены и плазменных экранов, на которые трансляция могла бы вестись вдоль всего проспекта.

Навальный честно предупредил, что при сложностях поведет людей на улицу. Как и Израиль, через двойных агентов предупреждавший КГБ, что война с арабами завершится вовсе не их триумфом. Чтобы отбить у арабов всякие желания переиграть неудачную для них кампанию 1948-49 годов, Израиль образцово-показательно разгромил Египет, Иорданию и Сирию.

Чтобы отбить у властей желание шантажировать, Навальный «взгромоздил Пелеон на Оссу» - призвал превратить День России в День Сопротивления.

Политика - не полное подобие войны, а очень часто - ее зеркально-перевернутое отражение. В политике стать мучеником и вынудить противника вести себя по-варварски очень часто и означает победить. В отличие от боевых действий, в которых некая доля варварства помогает сделать врага мучеником.

Цели Навального были просты и очевидны:

а) заставить Путина выступить открытым защитником коррупции;

б) поднять градус «классовой сознательности» своих сторонников – «новых недовольных», превратив стремление «добиться правды» в рамках системы в атаку на порочную систему.

Эти цели были достигнуты. Борьба со злоупотреблениями стала революционной. От «Димона» и Усманова «тьфу» было перенесено до навершия режима.

Антикоррупционное движение стало демократическим. Точно также, как в 1989 году движение против привилегий номенклатуры переросло в антикоммунистическое.

Тысячи людей вышли на демонстрацию, уже зная, что их ждут избиения и аресты, может быть, тюремный строк. Уроки 26 марта и 14 мая были усвоены. На власть влияет только проявленная готовность к мученичеству, готовность пострадать. И сегодняшнее поражение сделало президента Путина такой же собственной тенью, как разгром на Синае сделал политической тенью президента Насера...

Полет черного лебедя над гнездом кукушки, или феномен предельных ставок

50 лет и один месяц назад президент Египта Насер на всех порах понесся к краху дела всей своей жизни - объединению под своим руководством союза социалистический арабских режимов.

Весной 1967 года Дамаск, Амман и Багдад закатывали непрерывные истерики, требуя защитить их от «сионистской угрозы». А в это время йеменские партизаны-монархисты, к удовольствию поддерживающего их саудовского двора, в хвост и в гриву лупили египетский экспедиционный корпус.

Египетские генералы увлеченно рисовали стрелочки на картах, которые пронзали южный Израиль и вместе с иорданской королевской армией вновь, как в 1947 году, блокируют Тель-Авив.

Иракские генералы также рисовали стрелочки - через Иорданию, чтобы под предлогом защиты арабских братьев занять Хашимское королевство.

(Позднее, когда разбитая иракская бригада откатилась через Иордан, королю пришлось занимать у своего аравийского августейшего коллеги 50 млн. фунтов стерлингов в дар Багдаду, что бы иракцы вернулись на родину; палестинцев же, для защиты прав которых вся эта заварушка якобы и готовилось, через три года иорданцы будут выбивать из уполовиненной страны танками).

СССР, долго провоцировавший конфликт, снабжая Дамаск страшилками о подготовке израильского вторжения, в последний момент предостерегал Каир, призывая к осторожности. Да и сам Насер, решительно забраковал бредовые планы танкового прорыва через Негев к Вифлеему. Насер был уже не прочь пойти на деэскалацию: найти приличную форму возвращения изгнанных им ооновских миротворцев (кротких индусов) и постепенного снятия морской блокады Эйлата.

Но вдоволь навыступавшись по радио, разжегши невиданную воинственную истерию по всему арабскому миру, Герой Советского Союза Насер понимал,что дать сейчас задний ход означает лишиться гегемонии в арабской революции, означает его политическую, а затем и физическую смерть (бывших военных дикторов на востоке не бывает). Идеалом было бы вмешательство великих держав, созывающих мирную конференцию. Но вместо этого маршал Гречко одобрительно чокался «за победу» с Героем Советского Союза маршалом Амером...

В итоге разразилась война, в которой именно имеющий самую большую и современную армию Египет был разгромлен самым унизительным образом, и на четвертый день кампании, Насеру пришлось разыгрывать комедию с притворным заявлением об отставке (вышедший на улицы народ упросил остаться). Но Египет утратил роль гегемона арабской революции. Полностью был дискредитирован арабский светский социализм.

И последние три года жизни «полуфашист-полуэсер» Насер провел политическим трупом, бессильный даже предотвратить подавление арафатовцев в Иордании. Он увяз в Войне на истощение с Израилем, что привело к полуоккупации страны советским контингентом, и похоронило многие экономические проекты, поскольку ответные удары Израиля разрушали самые процветающие города вдоль, казалось, что на десятилетия заблокированного Суэцкого канала.

Все это - очень длинное предисловие к тому, что сейчас сложилась сходная ситуация с навальнианским движением.

Если в ночь [на 12 июня] богиня разума Метида-Мента снизойдет на обитателей Кремля, Старой и Тверской площадей, и завтра утром все пять отказавших в аппаратуре звукоусиления фирм бросятся в ноги к Алексею Анатольевичу, умоляя простить и принять технику вот за символический грош (чтобы только в налоговой не путаться с оформление подарка), то позвав своих сторонников обратно в хорошо охраняемый загон, Навальный потеряет всех.

Если власти, решив честно соблюдать законы, разрешит людям в национальный праздник гулять по городу с национальными флагами, то этим она обнулит годами старательно внушаемый страх перед любыми действиями, прямо властями не разрешенными. Власть утратит тайну своих позволений, а значит и утратит авторитет.

Проявив снисходительность, Кремль покажет что вся нагнетаемая два месяца истерия была притворством.

Проявив садизм, Кремль окончательно станет фашистским в глазах миллионов новых недовольных.

Если столкнувшись с разгонами и расправами, вышедшие пугливо разбегутся, а потом будут в полиции и судах доказывать, что просто «шли в кино, кафе, хлебушка купить», то Навальному уготована репутация Второго Гапона.

Если начнется сопротивление - страна помчится на перегонки к полицейскому фашизму латиноамериканского типа или к очередной, очень серьезной Русской революции.

И летит над притихшей Россией черный лебедь из синергетических вычислений бифуркации...

Евгений Ихлов, «Фейсбук»