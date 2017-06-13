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Фотофакт: Белорусские деньги делали гаишники?

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  • 13.06.2017, 13:59
  • 4,676

Необычная логическая цепочка.

Дочь одного из пользователей соцсетей заметила интересную логическую цепочку - купюры белорусских денег идут в том же порядке, который утвержден ГАИ для нумерации транспорта. Следите за руками, как говорит один популярный антижурналист, пишет nn.by.

5 рублей - Каменецкая вежа, Брестский регион 1.

10 рублей - Спасо-Преображенская церковь в Полоцке, Витебский регион 2.

20 рублей - Дворец Румянцевых-Паскевичей, Гомель, Гомельский регион 3.

50 рублей - Мирский замок, Гродненский регион 4.

100 рублей - Дворец в Несвиже, Минский регион 5.

200 рублей - Могилевский художественный музей, Могилевский регион 6.

500 рублей - Национальная библиотека, Минск, регион 7.


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