Фотофакт: Белорусские деньги делали гаишники?11
- 13.06.2017, 13:59
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Необычная логическая цепочка.
Дочь одного из пользователей соцсетей заметила интересную логическую цепочку - купюры белорусских денег идут в том же порядке, который утвержден ГАИ для нумерации транспорта. Следите за руками, как говорит один популярный антижурналист, пишет nn.by.
5 рублей - Каменецкая вежа, Брестский регион 1.
10 рублей - Спасо-Преображенская церковь в Полоцке, Витебский регион 2.
20 рублей - Дворец Румянцевых-Паскевичей, Гомель, Гомельский регион 3.
50 рублей - Мирский замок, Гродненский регион 4.
100 рублей - Дворец в Несвиже, Минский регион 5.
200 рублей - Могилевский художественный музей, Могилевский регион 6.
500 рублей - Национальная библиотека, Минск, регион 7.