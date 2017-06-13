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«Мисс 7 континентов» из Несвижа: С международного конкурса красоты меня чуть не выгнали

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  • 13.06.2017, 14:13
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В прошлом году девушка вошла в топ-10 финалисток конкурса «Мисс Беларусь» и стала лицом футбольного клуба «Городея».

Новость о победе 23-летней белоруски Вероники Коробко в международном конкурсе красоты «Мисс 7 континентов» озвучили во всеуслышание отечественные СМИ. В прошлом году девушка вошла в топ-10 финалисток конкурса «Мисс Беларусь» и стала лицом футбольного клуба «Городея».

Для mlyn.by уроженка Несвижа рассказала, сколько стоит борьба за корону и почему ее чуть не выгнали из конкурса, в котором позже она с триумфом победила.

– Вероника, ты довольно успешно выступила на «Мисс Беларусь-2016»: вошла в десятку финалисток. Почему решила принять участие в еще одном конкурсе красоты?

– Если честно, я была расстроена своими результатами на «Мисс Беларусь», потому что настраивалась на победу. Однако сейчас понимаю: все сложилось к лучшему. Когда я узнала от подруги про отбор на международный конкурс, который ежегодно организовывает Всемирная лига красоты и моды, решила рискнуть. Я отправила фотографии, указала свои параметры. И буквально сразу же мне позвонил директор конкурса Ашот Хачатурян. Он сказал: «Вероника, вы очень яркая, мы берем вас». На подготовку ушло полтора месяца, приводила себя в форму в спортзале. Участие в конкурсе было бесплатным. Я сама долго не верила, но организаторы оплатили все: и билеты, и пятизвездочные отели, и отдых. Узнав, что финал будет в турецком Бодруме, многие советовали отказаться от поездки. Мол, там скорее всего богатым жен будут присматривать. Я решила позвонить Саше Сокол, которая представляла Беларусь на этом конкурсе в 2015-м и выиграла. Она меня заверила, что не стоит ничего бояться.

– Жюри конкурса оценивало только красоту участниц?

– Конечно, нет! Одним из условий участия было достойное поведение. Учитывали все, вплоть до количества коктейлей, которые ты могла выпить в ресторане отеля за ужином. Также конкурсанткам нельзя было общаться и фотографироваться с посторонними людьми. Даже если это парень или подруга приехали поддержать. Организаторы объясняли данный запрет так: вас могут увидеть другие, начнутся сплетни, а мы в этом не заинтересованы. С нами постоянно ходила охрана. Правда, однажды я попала в неприятную ситуацию, которая могла стоить мне короны. Позвонил приятель. Он приехал в Бодрум на отдых и предложил встретиться. Я согласилась с ним недолго пообщаться. Тут мне поступает звонок: «Вероника, здесь у ресепшена сидит парень, говорит, что к вам. По условиям конкурса нельзя соглашаться на такие встречи, мы вынуждены вас исключить». Я расплакалась, стала объяснять организаторам, что это просто мой знакомый. К счастью, мне пошли навстречу, но еще раз предупредили, что такое поведение на этом конкурсе недопустимо.

– Находиться под постоянным контролем, наверное, было тяжело?

– Я отнеслась к этому с пониманием. Ведь конкурсы красоты всегда привлекают к себе слишком много внимания, а организаторы несли за нас ответственность.

– Чувствовала, что победишь или до последнего сомневалась?

– Самоуверенность – одна из главных ошибок многих конкурсанток. Я учла свой предыдущий опыт участия в конкурсах красоты, поэтому старалась просто уверенно держаться и не позволяла себе расслабляться. Хотя, когда увидела своих соперниц непосредственно на финале, была слегка в шоке. До этого они казались обычными девчонками, ходили почти без макияжа, а тут каждая достала свои секретные «чемоданы красоты». (Смеется.) А в них – накладные волосы; капы, выравнивающие зубы и многое другое. В тот момент коленки у меня задрожали. (Смеется.)

– А чем ты сумела поразить жюри?

– Возможно, их впечатлили мои белорусские сувениры: водка и сало. (Улыбается.) Привозить подарки, отражающие национальный колорит, для участниц и организаторов – одно из правил этого международного конкурса. Хотя многие девушки его проигнорировали.

– Участие в конкурсах красоты, наверное, обходится в кругленькую сумму?

– На «Мисс 7 континентов» практически все расходы оплачивала принимающая сторона. Участницы получили лишь регламент, в котором указывалось, что необходимо привезти с собой. Например, 4 коктейльных платья, 1 вечернее, 2 комплекта бикини. Можно положиться на местных дизайнеров, но я решила купить себе все сама. И не прогадала. На конкурсе был случай, когда одна из конкурсанток одела на фотосессию купальник, предоставленный организаторами. Он был очень откровенным, а во время съемки шлейка бюстгальтера и вовсе спала, оголив грудь. Девочка этого не заметила, а фото молниеносно разошлось в интернете. Скандал еле удалось замять. Поэтому лучше приехать со своей одеждой и обувью, в которой будешь чувствовать себя уверенно. Сейчас думаю над участием в «Мисс мира».

– Как новость о твоей победе восприняли родные и друзья в Несвиже?

– Родители—юристы никогда не испытывали особого восторга от моего увлечения конкурсами красоты. Думали, натешится ребенок и успокоится. А я с детства мечтала о подиуме и о сцене. Следила за каждым конкурсом «Мисс Беларусь» по телевизору. К сожалению, «Мисс Несвиж» не проводили, поэтому я реализовывала себя в качестве ведущей на многих школьных, а потом университетских мероприятиях (Вероника окончила юрфак БГУ – прим.).

После того как не выиграла в «Мисс Беларусь-2016», родители сказали: «Все, хватит конкурсов!» Но я не успокоилась и решила пойти дальше. (Смеется.) После победы на «Мисс 7 континентов», конечно, близкие порадовались. А вот реакция других людей порой доходила до абсурда. У брата моего спрашивали, зачем он до сих пор работает, а у папы – почему ездит на работу на старой машине (у него же дочь в таком конкурсе победила!). (Смеется.)

В интернете стали обвинять меня во многочисленных пластических операциях. Это бред. А если серьезно, то уже поступило 2 предложения о сотрудничестве от модельных агентств Парижа и Нью-Йорка. Я пока их обдумываю. Кроме того, теперь я – национальный директор «Мисс 7 континентов». Буду помогать организаторам и готовить белорусских участников для конкурсов, проводимых Всемирной лигой красоты и моды.


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