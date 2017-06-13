Допроцветались?

Какие романсы поют финансы белорусов.

В начале июня Нацстат опубликовал данные о списочной численности работников белорусских предприятий и организаций, пишет «Белрынок».

Статистика показала угрожающую тенденцию - если в 2012г. их численность составляла 4129005 человек, то в 2016г. она снизилась до 3850878 человек. Таким образом, за 5 лет снижение коснулось более 278 тыс. человек, что говорит о крайне сложной ситуации на отечественном рынке труда.

Но и эта статистика не в полной мере раскрывает ее сложность. Есть и более кричащие цифры. Как заявил на прошлой неделе глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в интервью «СБ. Беларусь сегодня», работники некоторых предприятий работают… меньше часа.

«В прошлом году на одном минском заводе 110 работникам вместо сокращения установили продолжительность рабочего дня 48 минут. С 8.00 до 8.48. Соответственно, и зарплата - копейки. Таким образом человека толкают к увольнению по собственному желанию без всяких выплат», - рассказал он о хитрых уловках некоторых нанимателей. И хотя Орда подчеркнул, что подобным комбинациям надо ставить заслон, самого факта таких комбинаций достаточно, чтобы поставить под сомнение правильность экономического курса: все-таки подобные хитрости проворачивают не от хорошей жизни и не от шибкого процветания.

Неудивительно, что, оказавшись в сложной финансовой ситуации, люди вынуждены тратить накопленные ранее валютные сбережения, чтобы поддержать привычный уровень жизни. По данным Нацбанка, в мае чистая продажа наличной валюты составила более $268 млн. Таким образом, побит рекорд, установленный в сентябре 2016г. Белорусы продолжают оставаться чистыми продавцами валюты. К примеру, только с начала года они продали наличными внушительную сумму - более $2,8 млрд. При этом чистая продажа за январь-май составила $1,1 млрд.