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Назван самый редкий в мире паспорт

  • 13.06.2017, 14:38
  • 9,631
Фото: Flickr

Им является удостоверение личности Мальтийского ордена.

Издание Daily Star (перевод – korrespondent.net) назвало самый редкий в мире паспорт. Как утверждают авторы издания, им является удостоверение личности, которое выдается Мальтийским орденом.

Издание отмечает, что обладают этим удостоверением Великий магистр религиозного ордена Римско-католической церкви, Великий командор и Великий канцлер.

Однако документ в настоящее время многими странами не признается. В их числе США, Великобритания, Нидерланды, Новая Зеландия, Финляндия и другие.

Согласно международному праву, Мальтийский орден - это государствоподобное образование. Однако сама организация считает себя полноценной страной.


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