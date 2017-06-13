Назван самый редкий в мире паспорт
- 13.06.2017, 14:38
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Им является удостоверение личности Мальтийского ордена.
Издание Daily Star (перевод – korrespondent.net) назвало самый редкий в мире паспорт. Как утверждают авторы издания, им является удостоверение личности, которое выдается Мальтийским орденом.
Издание отмечает, что обладают этим удостоверением Великий магистр религиозного ордена Римско-католической церкви, Великий командор и Великий канцлер.
Однако документ в настоящее время многими странами не признается. В их числе США, Великобритания, Нидерланды, Новая Зеландия, Финляндия и другие.
Согласно международному праву, Мальтийский орден - это государствоподобное образование. Однако сама организация считает себя полноценной страной.