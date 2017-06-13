Дмитрий Дашкевич: Режим очень раздул истерию вокруг «дела патриотов» 1 13.06.2017, 14:48

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Дмитрий Дашкевич

Фото: belsat.eu

Что будет дальше с делом «Белого Легиона» и обвиняемыми?

С подачи Александра Лукашенко в марте силовики устроили ряд показательных арестов, а государственные СМИ рассказали об «отрядах боевиков» и чуть ли не подготовке к государственному перевороту. «Белсат» попытался выяснить, чем может закончиться «дело патриотов».

Обвинение в подготовке массовых беспорядков снято с очередного фигуранта – заместителя председателя незарегистрированной партии «Народная Громада» Сергея Кулинича, которого освободили из СИЗО 3 апреля под подписку о невыезде. Ранее сняли подозрения еще с трех молодофронтовцев. За решеткой остаются еще 14 человек – их обвиняют в подготовке к массовым беспорядкам и создании незаконного вооруженного формирования.

Вещественные доказательства по "делу патриотов"

Почему снимают обвинения?

Эксперты сходятся во мнении, что следствие просто не сумело «пришить» молодофронтовцам никакого криминала: его просто нет.

Официальные письма с информацией о закрытии уголовного дела сначала получили молодофронтовцы Дмитрий Дашкевич и Сергей Пальчевский, позже – Роман Васильев. Прекращение уголовного дела объясняется одинаково – отсутствует состав преступления. На тот момент все ребята находились уже на свободе.

Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич называет эти действия следствия «юридическим доказательством, что дело высосано из пальца».

На это обстоятельство обращает внимание и юрист правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович:

— Теперь дела прекращаются против тех, кого обвиняли по одной статье – организация массовых беспорядков. Очевидно, что клуб «Патриот», активисты «Молодого фронта» не имели никакого отношения к «незаконному военному формированию». Предъявить им боевые учения и оружие было очень трудно.

21 — 22 марта спецслужбы задержали 17 человек, которым предъявлено обвинение по статье «Подготовка к участию в массовых беспорядках». В результате «дело о массовых беспорядках» раздули до 35 фигурантов (по другим сведениям, до 32-х). Аресты начались после заявления Лукашенко, которое прозвучало 21 марта на могилевском предприятии «Кроноспан», что задержаны боевики с оружием, которые провоцировали массовые беспорядки. А «лагерем боевиков» оказался официально зарегистрированный лагерь «Патриот» под Осиповичами.

— Уголовное дело собирали из разных элементов. Вероятно, оперативно-розыскные меры против группы, которая остается в СИЗО по обвинению в «незаконном вооруженном формировании», велись раньше, а накануне 25 марта для властей наступил удобный момент, чтобы «раскрыть» сеть боевиков. К делу присоединяли всех, кого могли, и выстраивали связь между этой группой, 25 марта и Статкевичем, – полагает Валентин Стефанович.

Подготовку к массовым беспорядкам доказать не удастся?

Занятия в патриотическом клубе, которые в государственных СМИ представляли как тренировки боевиков.

— Скорее всего, фейковое дело «о подготовке к массовым беспорядкам» будет прекращено. Никто же не отрицает, что существовал «Белый легион» или клуб «Ваяр». Подкинут какую-нибудь дымовую шашку – вот тебе и вооруженное формирование. Но доказать бесчинства, которых не было, их подготовку, которой не было, совершенно невозможно, – убежден Дмитрий Дашкевич.

Дойти до суда: и политзаключенных не наделать, и осудить

Пластиковый страйкбольный «автомат», который нашли у «боевиков»

11 апреля газета президентской администрации «СБ. Беларусь сегодня» сообщила, что против участников «Белого легиона» заведено второе уголовное дело – по статье 287 Уголовного кодекса «Создание незаконного вооруженного формирования или руководство таким формированием, участие в нем». Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

ПЦ «Весна» не имеет точной информации по делу, поэтому правозащитники опасаются прогнозировать, будет ли прекращено уголовное преследование против людей, которые сейчас находятся в СИЗО. Вся информация по делу изложена только в единственном пресс-релизе КГБ и в видеоматериалах белорусского телевидения, которые не являются официальной информацией.

Однако правозащитник Валентин Стефанович фактически не имеет сомнений, что дело дойдет до суда:

— В чем заключается реальное обвинение и его объем, мы не знаем – об этом нам станет известно только в суде. Если дело действительно было сфальсифицировано, то на месте власти я бы не шел с такой доказательной базой в суд.

Состав преступления носит формальный характер: уголовной является любая деятельность незаконных вооруженных группировок, независимо от цели создания; цель (будь то охрана кого-либо или защита страны от любой внешней агрессии) не влияет на квалификацию. Другой признак уголовной статьи – оружие, которое квалифицировано согласно закону «Об оружии»: необязательно боевое, может быть охотничье, газовое, или взрывчатые вещества и боеприпасы. Очевидно, что нужно доказывать и наличие группировки: должна быть структура, иерархия.

Дмитрий Дашкевич считает, что государство слишком много ресурсов вложило, чтобы просто снять все обвинения с фигурантов уголовного дела:

— Режим очень раздул истерию вокруг этого дела, генералы положили свой авторитет, поэтому кого-то будут судить и избирать меру пресечения. Вероятно, выберут такой вариант наказания, чтобы не породить новых политзаключенных, но одновременно и осудить, пусть на условные сроки или освободить прямо в зале суда. Какую-то часть людей до суда доведут при такой истерии.

По «делу патриотов» проходили 35 человек, все они изначально застряли по обвинению в подготовке массовых беспорядков. После части фигурантов предъявили новое обвинение – в создании незаконного вооруженного формирования». Теперь за решеткой остаются 14 человек, которые, судя по всем, обвиняются сразу по двум статьям.

«Нужно требовать от государства компенсацию за незаконное содержание под стражей»

Валентин Стефанович отмечает одно обстоятельство: среди задержанных были люди, которым обвинение даже и не предъявлялось; они находились в статусе подозреваемых, после их отпускали. По крайней мере, из «Молодого фронта» обвинение предъявлялось только Дашкевичу и Пальчевскому, остальных парней задержали в качестве подозреваемых и даже не избирали меру пресечения; с них взяли только обязательство являться по вызову следствия.

— Я бы настоятельно рекомендовал всем, кто отсидел в СИЗО, подавать повестки о компенсации морального вреда. Незаконное содержание под стражей является основанием для взыскания компенсации морального вреда. Я не припомню, чтобы кто-то требовал такую компенсацию – следует создать такой прецедент, – отметил Валентин Стефанович.