Приговор «маньяку с бензопилой» оставили без изменений 12 13.06.2017, 15:02

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Влад Казакевич

Фото: tut.by

Суд рассмотрел апелляционную жалобу Владислава Казакевича.

Такое решение 13 июня приняла судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси, которая рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело о нападении в ТЦ "Европа". Приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, пишет bdg.by.

В ходе заседания 13 июня адвокат заявил о необходимости назначения повторной комплексной психолого-психиатрической экспертизы. В качестве доводов он привел мнение нескольких специалистов, которые выразили сомнение в правильности и обоснованности заключения. Так, отмечалось, что выводы о том, что Казакевич в период совершения преступления, мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, не аргументированы и научно не обоснованы.

Также заявлялось, что эксперты проигнорировали значимую информацию о том, что динамика и характер психического состояния Казакевича на протяжении жизни характеризуются значительным изменением в поведении и в социальной сфере в пубертате. Речь идет о появлении и нарастании сначала сензитивности, социальной отгороженности, демонстративности, странности в поведении, затем аутоагрессивных и суицидальных действий.

Потерпевшая Ирина Баешко также просила назначить повторную экспертизу в отношении обвиняемого.

Прокурор же заявил, что ходатайство не подлежат удовлетворению, поскольку заключение экспертизы является научно обоснованным, полным и сомнению не подлежит. Другие пострадавшие были солидарны с ним.

Верховный суд оставил ходатайства без удовлетворения. По словам судьи, в отношении обвиняемого была проведена комплексная судебно стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, а заключение экспертов является полным и обоснованным, сомнений в правильности выводов нет, материалов уголовного дела достаточно для рассмотрения в суде апелляционной инстанции.

8 октября 2016 года 17-летний Владислав Казакевич напал на людей с топором и бензопилой, в результате чего одна женщина была убита, еще несколько было ранено. Преступника задержали, и он был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, так как его психическое состояние вызвало вопросы у следствия. Однако он был признан вменяемым. А поскольку ему на момент преступления не исполнилось 18-и, то ни расстрел, ни пожизненное заключение ему не грозили.

Тем не менее, в 2014 году подростку поставили диагноз "умеренный депрессивный эпизод" и "шизоидное расстройство личности". В суде Владислав Казакевич полностью признал вину, но ничуть не раскаялся; только сожалел, что мало порезал людей.

3 марта Мингорсуд приговорил Казакевича к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) УК.