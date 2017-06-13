закрыть
13 июня 2017, вторник, 17:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Для исламского мира Россия - наследница Золотой Орды

5
  • Александр Разуваев, «Независимая газета»
  • 13.06.2017, 14:59
  • 9,118
Александр Разуваев

Три года назад Российская Федерация провозгласила поворот на Восток.

Официально был создан Евразийский Экономический Союз, объединивший наиболее экономически сильные постсоветские республики – Российскую Федерацию, Беларусь и Казахстан. Затем к Союзу присоединились Киргизия и Армения. В 2014 году в России была официально сделана ставка на экспорт в Азию, прежде всего, в Китай. До этого из крупных российских компаний повышенный интерес к азиатскому рынку проявляли только «Роснефть» и «Уралкалий».

О том, что XXI век - это век Азии, аналитики международных инвестиционных банков писали еще в середине нулевых. Соответственно они очень рекомендовали России использовать свое географическое положение, завязав свой экспорт на азиатский спрос. Однако дело сдвинулось с мертвой точки лишь в 2014 году. Причиной стал геополитический конфликт с Западом из-за Крыма и Востока Украины. Россия неожиданно обнаружила, что в отличие от Европы на Востоке к ней нет предвзятого отношения, политика не доминирует над экономикой.

Говоря о восточном векторе российской политики, обычно имеют ввиду Китай.

Однако Восток - это не только Китай, это еще тюркский мир и Иран, которые неразрывно связаны с исламом. В России проживает около 20 млн мусульман. Татарстан и Башкортостан являются высокоразвитыми нефтяными регионами, обладающими серьезным промышленным потенциалом. Татнефть – одна из голубых фишек российского рынка акций. Мусульман в мире 1,5 млрд, среди богатых исламских стран есть серьезные потенциальные инвесторы в Россию. Однако пока их вложения в Россию достаточно скромны. Например, деньги из исламских государств составляют менее 1% оборота Московской биржи. При этом российский фондовый рынок по мультипликаторам остается одним из самых дешевых, а значит привлекательных для иностранных инвестиций в мире. Дисконт к историческим максимумам по долларовой капитализации превышает 50%.

Прошлогодняя сделка по приватизации 19,5% акций «Роснефти», в рамках которой одним из покупателей выступил Катарский суверенный фонд, вероятно - один из первых успешных шагов по привлечению капитала из мусульманских стран в Россию. Потенциальная сделка по поставке Россией Турции четырех дивизионов С-400 по 500 млн долл. каждый будет означать выход России на рынок одной из ключевых стран НАТО. Если сделка состоится, она составит примерно 13% от среднегодового российского оружейного экспорта. Сейчас в ЦБ и Министерстве финансов активно прорабатывается вопрос создания в России сектора исламских финансов, создается соответствующая нормативная база. Как известно, в исламском банкинге отсутствует такое понятие, как процент. Принимая вклад, банк обязуется вложить эти средства в какой-либо бизнес-проект третьей стороны.

Два года назад Владимир Путин и председатель Совета муфтиев Равиль Гайнутдин открыли Московскую соборную мечеть. После реконструкции она стала самой крупной мусульманской святыней в Европе. Нацисты или одурманенные их пропагандой люди иногда связывают ислам с терроризмом. Последнее время антиисламскую тему раскручивают некоторые псевдопатриоты, различные публицисты и блогеры. Обычно это не очень состоявшиеся в жизни люди. Их словоблудие – единственный способ заработать денег, так как они просто не умеют зарабатывать деньги по-другому. На самом деле, так называемый исламский терроризм придумали в США и Великобритании еще во время войны СССР в Афганистане. Террористические ячейки всегда в большей или меньшей степени курировались западными спец. службами.

Исламский мир - важный игрок в глобальной политике и финансах. Потенциальный союзник России в большой политике и важный партнер в экономике и финансах. Проходящий на этой неделе в Казани традиционный ежегодный KazanSummit — уже несколько лет назад стал главной площадкой экономического взаимодействия России и стран исламского мира. Ключевой темой 2017 года стали исламские инвестиции в контексте международных экономических отношений. В отличие от стран Евросоюза и США у исламских государств официальных и неофициальных запретов на инвестиции в Россию нет. Татарстан остается главным окном России в тюркский и шире исламский мир, в котором современную буржуазную Россию воспринимают не только как наследницу СССР, но и как продолжение Золотой Орды.

Александр Разуваев, «Независимая газета»


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?