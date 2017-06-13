Для исламского мира Россия - наследница Золотой Орды 5 Александр Разуваев, «Независимая газета»

13.06.2017, 14:59

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Александр Разуваев

Три года назад Российская Федерация провозгласила поворот на Восток.

Официально был создан Евразийский Экономический Союз, объединивший наиболее экономически сильные постсоветские республики – Российскую Федерацию, Беларусь и Казахстан. Затем к Союзу присоединились Киргизия и Армения. В 2014 году в России была официально сделана ставка на экспорт в Азию, прежде всего, в Китай. До этого из крупных российских компаний повышенный интерес к азиатскому рынку проявляли только «Роснефть» и «Уралкалий».

О том, что XXI век - это век Азии, аналитики международных инвестиционных банков писали еще в середине нулевых. Соответственно они очень рекомендовали России использовать свое географическое положение, завязав свой экспорт на азиатский спрос. Однако дело сдвинулось с мертвой точки лишь в 2014 году. Причиной стал геополитический конфликт с Западом из-за Крыма и Востока Украины. Россия неожиданно обнаружила, что в отличие от Европы на Востоке к ней нет предвзятого отношения, политика не доминирует над экономикой.

Говоря о восточном векторе российской политики, обычно имеют ввиду Китай.

Однако Восток - это не только Китай, это еще тюркский мир и Иран, которые неразрывно связаны с исламом. В России проживает около 20 млн мусульман. Татарстан и Башкортостан являются высокоразвитыми нефтяными регионами, обладающими серьезным промышленным потенциалом. Татнефть – одна из голубых фишек российского рынка акций. Мусульман в мире 1,5 млрд, среди богатых исламских стран есть серьезные потенциальные инвесторы в Россию. Однако пока их вложения в Россию достаточно скромны. Например, деньги из исламских государств составляют менее 1% оборота Московской биржи. При этом российский фондовый рынок по мультипликаторам остается одним из самых дешевых, а значит привлекательных для иностранных инвестиций в мире. Дисконт к историческим максимумам по долларовой капитализации превышает 50%.

Прошлогодняя сделка по приватизации 19,5% акций «Роснефти», в рамках которой одним из покупателей выступил Катарский суверенный фонд, вероятно - один из первых успешных шагов по привлечению капитала из мусульманских стран в Россию. Потенциальная сделка по поставке Россией Турции четырех дивизионов С-400 по 500 млн долл. каждый будет означать выход России на рынок одной из ключевых стран НАТО. Если сделка состоится, она составит примерно 13% от среднегодового российского оружейного экспорта. Сейчас в ЦБ и Министерстве финансов активно прорабатывается вопрос создания в России сектора исламских финансов, создается соответствующая нормативная база. Как известно, в исламском банкинге отсутствует такое понятие, как процент. Принимая вклад, банк обязуется вложить эти средства в какой-либо бизнес-проект третьей стороны.

Два года назад Владимир Путин и председатель Совета муфтиев Равиль Гайнутдин открыли Московскую соборную мечеть. После реконструкции она стала самой крупной мусульманской святыней в Европе. Нацисты или одурманенные их пропагандой люди иногда связывают ислам с терроризмом. Последнее время антиисламскую тему раскручивают некоторые псевдопатриоты, различные публицисты и блогеры. Обычно это не очень состоявшиеся в жизни люди. Их словоблудие – единственный способ заработать денег, так как они просто не умеют зарабатывать деньги по-другому. На самом деле, так называемый исламский терроризм придумали в США и Великобритании еще во время войны СССР в Афганистане. Террористические ячейки всегда в большей или меньшей степени курировались западными спец. службами.

Исламский мир - важный игрок в глобальной политике и финансах. Потенциальный союзник России в большой политике и важный партнер в экономике и финансах. Проходящий на этой неделе в Казани традиционный ежегодный KazanSummit — уже несколько лет назад стал главной площадкой экономического взаимодействия России и стран исламского мира. Ключевой темой 2017 года стали исламские инвестиции в контексте международных экономических отношений. В отличие от стран Евросоюза и США у исламских государств официальных и неофициальных запретов на инвестиции в Россию нет. Татарстан остается главным окном России в тюркский и шире исламский мир, в котором современную буржуазную Россию воспринимают не только как наследницу СССР, но и как продолжение Золотой Орды.

Александр Разуваев, «Независимая газета»