Совмин приказал снизить потребление газа в ЖКХ 7 13.06.2017, 15:34

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За невыполнение заданий планируется наказывать.

Организациям ЖКХ будут установлены конкретные ежемесячные задания по замещению природного газа мазутом или иными видами местного топлива, пишет ej.by. За невыполнение заданий планируется ввести персональную ответственность.

Организациям ЖКХ будут установлены конкретные ежемесячные задания по замещению природного газа мазутом или иными видами местного топлива. За невыполнение заданий планируется ввести персональную ответственность.

Совет Министров поручил облисполкомам и Минскому горисполкому снизить потребление природного газа и увеличить использование местных видов топлива при производстве тепловой энергии. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 12 июня 2017 г. № 438, сообщили в пресс-службе.

Согласно постановлению, местным органам власти и управлениями по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Госкомитета по стандартизации установить, начиная с июня 2017 г., для подчиненных организаций ЖКХ (имеющих на балансе котельное оборудование, работающее на природном газе и местных видах топлива) помесячные задания по замещению природного газа мазутом топочным и (или) местными видами топлива.

Госкомитету по стандартизации по согласованию с Министерством энергетики поручено определить порядок расчета объемов природного газа, потребленного сверх объемов, установленных помесячными заданиями.

Персональная ответственность за выполнение данных заданий будет возложена на руководителей организаций ЖКХ с комбинированными котельными.