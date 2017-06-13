Александра Саснович пробилась во второй раунд турнира ВТА в Хертогенбосе 1 13.06.2017, 15:51

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Александра Саснович

Призовой фонд теннисного турнира – $226, 750.

Белоруска Александра Саснович пробилась во второй раунд турнира ВТА в Хертогенбосе. В стартовом круге она обыграла россиянку Анну Калинскую — 6:3, 6:4, сообщает «Прессбол».

Ricoh Open

Jun 12 - 18, 2017 's-Hertogenbosch, Netherlands

Tier: WTA International

Prize Money: $226,750

Одиночный разряд. 1 круг

Александра Саснович (90 ВТА, Беларусь) — Анна Калинская (127 ВТА, Россия, WC) — 6:3, 6:4