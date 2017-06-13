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Чиновники Барановичей способствуют распространению «георгиевских лент» в городе

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  • 13.06.2017, 15:57

В Барановичах продавец велосипедов привлекает внимание к своему товару с помощью так называемых «георгиевских лент».

В прошлом году областной координатор движения «За свободу» Юрий Казакевич предложил ему рулон лент с национальным орнаментом. Продавец с удовольствием согласился и заменил ленты, пока не увидели местные чиновники. Тогда оранжево-черные ленты, которые стали негативным символом агрессии России против Украины, вернулись на место. О ситуации «Радыё Рацыi» рассказывает Юрий Казакевич:

- Собственник магазина с большой радостью, очень охотно пошел мне навстречу и сразу же при мне все ленты были заменены на наши. Но буквально на следующий день кто-то из провластных объяснил ему, что использование в Беларуси белорусской символики является нарушением закона и если человек хочет спокойно продолжать дальше вести свой бизнес, то ему нельзя использовать на своей продукции белорусские орнаментальные ленты.

По словам Юрия Казакевича, в этом году в Барановичах стало значительно меньше этих лент. Люди начали больше понимать, что эта лента не имеет ничего общего с белорусским патриотизмом. Но это понимание тормозят представители власти в Барановичах.


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