Барановичские родители и педагоги о графике «под Колю»: Голова кругом 2 13.06.2017, 16:13

85% учителей и родителей Барановичей против переноса занятий в школах на 9 утра.

К поручению Лукашенко пересмотреть график работы школ, чтобы «час утром ребенку поспать», Минобразования подошло «ответственно». Буквально через месяц правителю предоставили информацию, что с 1 сентября в 82,5% школах занятия будут начинаться с 9.00. Между тем в барановичских школах пока не знают, как будут работать. Intex-press обсудила со специалистами и родителями плюсы и минусы нововведения.

«Как организовать работу?»

Учителя новость о переносе начала занятий воспринимают с опасением: ломается привычный уклад работы. К тому же начало уроков в 9.00 не означает, что рабочий день у учителей будет начинаться в это же время.

– Родителям предложили приводить детей в школы к 8 утра, чтобы они были под присмотром. И если вначале я была «за» перенос уроков, то теперь понимаю, что мне все равно придется приходить к 8.00, – говорит Елена, учитель начальных классов. – А в расписании моих коллег, которые работают со старшеклассниками, в этот «час для сна» будут стоять факультативы. О каком переносе на «попозже» вообще идет речь?

У представителей администрации учебных заведений, как они признаются, «голова идет кругом от мыслей, как организовать работу в новых условиях».

– Начинать занятия в 9 утра имеет смысл, если в школе одна смена. У меня их две. Во сколько вторая смена будет возвращаться домой? Даже сокращение перемен не поможет, – поделился своими переживаниями директор одной из барановичских школ.

Но и в учебных заведениях, где дети учатся в одну смену, нововведению не очень рады.

– Мы провели анкетирование среди учителей и родителей, – рассказала заместитель директора одной из школ. – Против высказались 85% опрошенных.

Родители: мнения разделились

Более позднему началу занятий обрадовались те родители, у кого рабочий день начинается в 9 утра, кто работает дома или находится в декретном отпуске.

– Я сейчас в декрете, старший сын пойдет в четвертый класс. Пока я сама дома и младшего в сад водить не надо, этот лишний час для нас – благодать, – рассуждает горожанка Татьяна Леонович. – Но в следующем году я выхожу на работу, рабочий день у нас с мужем с восьми утра, сад тоже с 8.00. Придется оставлять старшего сына утром одного.

Валерия Киндинова говорит, что для ее сына, который ездит в школу в другой микрорайон, перенос занятий – хорошая новость: он сможет дольше поспать.

Против переноса занятий те родители, кому на работу к 8.00, а также те, чьи дети будут заниматься во вторую смену.

– У моей дочки уроки с 1 сентября будут во вторую смену. Мы уже сталкивались с таким графиком занятий – дочка возвращалась домой поздно. Ее нужно было встречать, а потом еще до полуночи за уроками с ней сидеть, – рассказывает Ольга Русак.

Не позже встать, а раньше лечь

Многие специалисты уверены, что высыпаться детям поможет не лишний час сна утром, а соблюдение распорядка дня.

– Из-за переноса занятий на час позже невыспавшихся школьников меньше не станет, – уверена Ирина Хитрик, заведующий педиатрическим отделением №5 детской больницы. – Важно не вставать позже, а ложиться раньше. Младшим школьникам – не позже 21.00.

В переносе занятий, по мнению медика, больше минусов, чем плюсов. Смена графика – это вмешательство в сформированные биоритмы, и в качестве примера Ирина Хитрик предлагает вспомнить, как болезненно реагировали дети на переходы с зимнего времени на летнее и наоборот.

– Нарушается система работы детского организма, и потребуется время, чтобы все снова заработало слаженно, – уверена специалист. – А из-за сокращения перемен дети не будут успевать нормально поесть в столовой.

Частный психолог Елена Ерсой считает, что лишний час сна не сильно отразится на работоспособности школьников.

– Важно, какие у ребенка отношения с учителем, одноклассниками, какая обстановка у него дома, – рассуждает она. – Даже отлично выспавшийся ребенок будет плохо усваивать материал, если у него обостренные отношения с одноклассниками или на уроке он думает лишь о том, как вечером ругались его родители.