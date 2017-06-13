Жодинский вундеркинд: В 12 лет поступил в медицинский и завоевал 200 наград в плавании 2 13.06.2017, 16:37

Тимур Сушко

История успеха Тимура Сушко.

Tribuna.by рассказывает историю Тимура Сушко, который в 12 лет поступил в медицинский и завоевал порядка 200 наград в плавании.

Вероятно, вы уже слышали или читали об этом парне. Два года назад, в 12 лет, жодинец Тимур Сушко поступил в Белорусский государственный медицинский университет. С ранних лет у Тимура многое получалось быстрее, нежели у его ровесников. В девять месяцев он уже хорошо разговаривал, в два года – знал алфавит и уверенно читал. В 5 поступил в первый класс 22-й гимназии Минска, но уже через две недели директор собрал комиссию и перевел способного паренька во второй класс, хотя поначалу был настроен к идее скептически. С 5 класса Тимур сразу перепрыгнул в 7-й, после чего стал заниматься по индивидуальной системе.

В 2015 году Сушко окончил СШ №8, одну из сильнейших жодинских школ, со средним баллом 9,2 и поступил на лечебный факультет медуниверситета. Однако кроме науки у Тимура есть еще одно большое увлечение – плавание. Парень мечтает стать олимпийским чемпионом и не может жить без тренировок. К 14 годам он завоевал порядка 200 наград, дебютировал на взрослом первенстве страны и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Правда, в прошлом году Тимур неожиданно взял академический отпуск в университете и куда-то пропал из новостных лент.

Мы встретились с вундеркиндом, чтобы поговорить о плавании и совмещении спорта с учебой в одном из топовых вузов страны.

К 14 годам вымахал до 184

Когда в бассейне БНТУ увидел перед собой высокого и крепкого парня, а не худенького мальчика, каким знал его по фото, немного удивился. Да, слышал, что Тимур носит обувь 43 размера, но в 14 лет вырасти до 184 см – это, конечно, впечатляет. Собеседник признается, что даже отца уже в росте перегнал.

– Он крепкий, хорошо физически сложен, – характеризует мальчика тренер Игорь Неженец. – Это то, что нужно для плавания. Кроме того, он целеустремлен. Занимается с огромным желанием. Настоящий трудяга. Да, конечно, есть вещи, над которыми стоит работать, но для его прогресса имеются все предпосылки. Теперь все зависит только от него. Ну и от тренера, конечно. Будем надеяться, что взрастим новую звездочку белорусского плавания.

Плаванием Тимур начал заниматься, еще когда жил в Жодино. Ему всегда нравилась вода, и отец вспоминает, как годовалый мальчик нередко просил наполнить ванну, в которой плавал по три часа в день. В три года он стал заниматься в небольшом жодинском бассейне «Асілак» у Ольги Прус, а последние 7 лет работает вместе с тренером сборной БНТУ по плаванию Игорем Неженцем и является воспитанником столичной ДЮСШ «Янтарь».

Это сотрудничество не ограничивается тренировками, которые ежедневно длятся по 5 часов. Специалист постоянно сопровождает Тимура на всех зарубежных соревнования и сборах, которые обычно проходят в России или Болгарии. Этот тандем принес Сушко массу наград и дипломов. А несколько лет назад тинейджер даже установил мировой рекорд на сотке и двухсотке брассом среди ребят 2003 года рождения.

– Он очень способный спортсмен. А когда поступил в 12 лет в университет, так вообще нас удивил, – говорит директор ДЮСШ «Янтарь» Инна Рублевская.– Для своего возраста он показывает очень хорошие результаты. В Минске сейчас проходил очень крупный международный турнир по плаванию памяти Лизы Чайкиной. На этих соревнованиях бьют мало рекордов. Но Тимур все-равно установил новый на 100 метрах брассом. И вполне возможно, что через несколько лет мы увидим его в юниорской сборной страны.

Игорь Неженец, которому, как и Ольге Прус, родители Тимура очень благодарны, рассказывает, что парнем интересовались и другие специализированные спортшколы, но хорошее образование у Тимура всегда было в приоритете. Хотя после окончания первого курса медуниверситета в 2016-м он все-таки взял академический отпуск, потому что результаты в плавании стали падать.

– Все-таки вуз сложный. Приходилось совмещать и спорт, и учебу, но он находил время на все, – вспоминает Неженец.– Молодец. Выдержал.

Первый учебный год у Сушко был буквально расписан по часам. В 6:30 у него была первая тренировка, потом он ехал на занятия, после чего опять возвращался в бассейн. Дома первокурсник оказывался лишь в девять вечера. Из-за частых соревнований приходилось пропускать занятия, но весь пропущенный материал ему удавалось наверстать.

– Только учиться в медицинском университете для меня несложно, – рассказывает Тимур. – Труднее всего – одновременно хорошо учиться и хорошо выступать. Самый трудный предмет – это гистология (наука о строении тканей человека и животных – Tribuna.com). А с остальным все нормально. Мои одногруппники были старше меня на пять лет, поэтому не могу сказать, что между нами были какие-то дружеские отношения. Хотя они воспринимали меня хорошо. Как и преподаватели, но никаких поблажек не было. Спрашивали строго. Как и со всех. Занятия в морге? Да, на первом курсе у нас постоянно были занятия в анатомичке, где на трупах показывали строение тела человека. Но страшно не было. Как и все, воспринимал все очень спокойно. Что касается моей будущей учебы, 1 сентября я вновь принимаюсь за нее. Сейчас я повзрослел. И, думаю, сочетать спорт и учебу мне будет проще.

Во время академки Тимур не отдыхает. Как таковых выходных у него вообще нет. Он по-прежнему много времени проводит в бассейне. В будние по две тренировки, в выходные – по одной. За время академического отпуска Сушко достиг своих самых значимых успехов. Тимур выполнил норматив кандидата в мастера спорта, занял третье место в первенстве Минска среди взрослых. А еще дебютировал на чемпионате Беларуси, где попробовал составить конкуренцию лучшему брассисту страны Илье Шимановичу, но прилично отстал. Отдых себе пловец может позволить разве что в июле, когда закрывается бассейн.

«Маленький принц, а не Влад Бумага

Параллельно с тренировками Сушко продолжает штудировать анатомию и дополнительно занимается с педагогами. Кроме того, вместе с другими студентами он стал участником рабочей группы в Институте физиологии Академии наук. Тимур в компании ученых работал над профилактикой посттравматического ущерба позвоночника и головного мозга. Для этого на протяжении четырех месяцев он практически ежедневно посещал лабораторию. Итогом работы стали публикации в американских и швейцарских научных журналах.

Читает Тимур в основном учебники, хотя любимой книгой называет повесть-сказку «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Он не фанатеет от блогера Влада Бумаги. У Сушко есть аккаунт в Instagram, но там всего лишь две фотографии. Пример для подражания – Майкл Фелпс, завоевавший на Играх 23 «золота». В 6 лет белорус даже написал чемпиону письмо на русском, но ответа не получил. Почему увлекся Фелпсом? Объясняет, что его достижения мотивируют. Тимур мечтает попасть через три года на Олимпиаду в Токио и привезти оттуда золотую медаль. А еще берет пример с российского пловца Владимира Морозова, ставшего 8-кратным чемпионом мира на короткой воде.

Каким-то особенным Сушко себя не считает. Говорит, что он обычный человек, и вся шумиха вокруг его успехов в интернете и прессе ни на что не влияет. У Тимура такие же увлечения, как и любого подростка. Он любит с друзьями погонять на велосипедах, поиграть в футбол, а иногда – и в «доту» на компьютере.

– Ты уже определился, кем хочешь стать?

– С самого детства я хотел помогать больным людям, лечить их, придумать лекарство от страшных болезней. Поэтому сам захотел поступить в медицинский университет. Хотел бы стать нейрохирургом, проводить операции на головном мозге.

– Но это ведь так сложно.

– Вот почему меня эта деятельность так заинтересовала. Это очень деликатная работа. И привлекла она меня не из-за денег.

– А как же спорт?

– А я планирую сочетать медицину с плаванием. Надеюсь, у меня это получится.

Со стороны кому-то может показаться, что Тимур совмещает несовместимое – спорт и учебу в солидном вузе. Но его главный болельщик – отец, бизнесмен Василий Сушко, сопровождающий сына на соревнованиях – думает иначе:

– Многие родители считают, что спорт мешает учебе. Категорически с этим не согласен. Я выступаю за совмещение. Когда разговариваешь с учеными, докторами наук, они все в один голос говорят, что мы правильно все делаем. Ведь во время тренировки происходит насыщение кислородом крови. Человек потренировался и как будто очистился от всей плохой энергии, и на занятия приходит как бы очищенным. Потом опять идет в университет, позже – вновь на тренировку. Это не шарахание из стороны в сторону, а комплексный подход к жизни. Я вижу, что никакого напряга у Тимура нет. Иногда от чрезмерного стремления у отличников возникают проблемы с нервами. У нас такого нет. Подход такой: мы делаем все, что нужно, а результат – какой получится. Это не зависит от нас. Так что никаких нервов и напряжения.

– Тимур мечтает стать олимпийским чемпионом. Вы в это верите?

– Я не могу сказать, станет ли он победителем Олимпиады. Но у него есть все задатки для хорошего выступления. Думаю, в будущем благодаря своему профессиональному отношению он сможет совместить и учебу в медуниверситете, и занятия спортом. Уверен, что он станет и хорошим врачом. Но я надеюсь, что спортивные вершины он тоже сможет покорить.

- Я заметил, что Тимура не очень интересуют хобби сверстников. Он не так много времени проводит в соцсетях, не публикует фото в Инстаграме.

– У сына такого увлечения нет. И он, к примеру, не стремится модно одеваться. Мне нравится, что у него мужское отношение к жизни. Спартанское, как я раньше говорил. Например, если мы едем в большом автобусе, он может лечь на пол, чтобы поспать.

– Вы хотите вырастить дисциплинированного и ответственного человека?

– Слово дисциплинированный совсем не подходит к нему. Он прислушивается ко мнению старших, но принимает решения сам. У Тимура всегда есть свое мнение. У нас в семье ходит такое выражение: «Ни в коем случае не говорите детям: “Слушайся родителей”. Прислушивайся, но не слушайся». Мы хотим, чтобы он был человеком с большой буквы в плане духовности. Был честным, справедливым, желал людям добра. И не так важно, кем он будет в профессии, чего достигнет. Главное – быть счастливым. Если он будет счастливым, то и мы будем.