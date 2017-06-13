Танцы с тазиками: от чего зависит, что цензор вычеркнет в письме из тюрьмы 13.06.2017, 16:44

Все письма из тюрем, колоний и следственных изоляторов внимательно просматривают цензоры.

Делается это для того, чтобы осужденные или арестованные не рассказали подробности дела или другие тайны следствия, передает «Еврорадио».

По так называемому «делу патриотов» в изоляторах временного содержания до сих пор находится 14 человек. В своих письмах на волю арестованные все чаще рассказывают о своих повседневных заботах. Но, как выясняется, не все из написанного нравится цензорам. Даже если речь об обычном дожде.

Всеволод Стебурако получает письмо из СИЗО КГБ от Алеся Евдахо. И сталкивается с работой местного цензора.

«В письме цензор что-то замазал. Думаю, дай расчитаю. Оказалось, что во время дождя «апартаменты» СИЗО по полной программе заливает водой, и обитатели бегают с тазиками... (((

Стыдно! Чем крыша отремонтировать, они застенчиво, как школьники-малолетки, буковки закалякали», — пишет Всеволод на своей странице в «Фейсбуке» и прилагает фото письма.

Письма от Алеся Евдахо получают многие из его друзей. Становится интересно: если он еще кому-то писал про «танцы с тазиками» по камере во время дождя, то прошло ли письмо цензора? Писал и все прошло, рассказывает Анастасия Матяш и показывает эти письма от Евдахо. С тазиками и ведрами!

«Во второй половине дня пошел дождь, поэтому в моих «апартаментах» небольшой переполох и танцы с тазиками и ведрами», — читаю в одном письме.

Вы удивитесь, но про дырявую крышу, через которую капли дождя долетают до «жителей» СИЗО КГБ, Евдахо писал не однажды:

«...Ну и не беда, что с потолка капает над моей кроватью. Подставил тазик под капание, и нет проблемы, делов-то! :-)))».

«...Про тазики в постели. У меня тут в номере 4 (четыре) двухуровневые кровати. Спим на нижних. Если на меня начинает капать, то могу на кровать второго уровня поставить тазик. А если его не хватает, просто перекладываюсь на другую кровать!»

А однажды было еще интереснее. Письмо Алеся Евдахо, в котором он просил передать книги в библиотеку СИЗО, до Стебурако вообще не дошло. Хотя письма такого же «книжного» содержания получили и отец Алеся, и Анастасия Матяш.

Стебурако: «Я узнал о том письме от отца его, от Анастасии, от кого-то еще — косвенно. Им он написал: «Что там Сева молчит насчет книг?». А какие книги? Оказалось, что он писал, а мне письмо не дошло. А Анастасии дошло».

Почему так получается? Видимо, срабатывает человеческий фактор: кому адресовано письмо и на смену какого цензора попадает проверка письма.

Стебурако: «Я от Алеся получал письма раньше с этими же тазиками. И их никто не вычеркивал. Но тут на фразу «а у нас дождь», а дальше зачеркнуто мне стало интересно: что же человек пишет такого? Он мне и месяц назад писал: «Начинает капать дождь — пойду поставлю тазик». Здесь же, по-видимому, какой-то сильно бдительный человек это взял и зачеркнул. И тут, возможно, так: Анастасия — персона менее публичная, а от меня «утечки» бывают в «Фейсбук». Может, я там у них считаюсь не очень надежным клиентом».