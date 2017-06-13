Журналиста «Белсата» записали в главные идеологи Брестчины 13.06.2017, 16:53

Фотографию Алеся Левчука по ошибке поместили на специальной доске вместе с фото начальников из облисполкома.

Эта фотография сделана в брестском кинотеатре «Беларусь». На листе бумаги напечатаны фото, фамилии и должности местных чиновников. Журналист «Белсата» Александр Левчук, которого наказывали штрафами за его работу, оказался в рядах руководства Главного управления идеологической работы Бреста, по крайней мере – его фото. Под фотографией – подпись: первый заместитель начальника Левкович Вадим Николаевич.

Именно настоящий идеолог Левкович мешал журналисту Левчуку выполнять профессиональные обязанности в 2015 году. «Когда я увидел это фото, то не мог сдержать смех, – говорит Александр Левчук. – Именно Левкович мешал нам снимать сюжет, из-за этого про него написали в интернете. Возможно, люди, которые делали стенд, не умеют пользоваться интернетом, поэтому вышла такая ошибка».