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Белорусская копьеметательница победила на международном турнире в Нидерландах

  • 13.06.2017, 17:07
Татьяна Холодович

В лучшей попытке Татьяна Холодович отправила копье на 63 м 90 см.

Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович победила на международном турнире категории "Челлендж" в Хенгело (Нидерланды), сообщает БелТА.

В лучшей попытке белоруска отправила копье на 63 м 90 см. Одна из лидеров мирового сезона в этой дисциплине оказалась недосягаемой для соперниц.

Занявшая второе место Кристин Хуссонг из Германии показала результат 61 м 25 см. Бронзовым призером стала израильтянка Маргарита Дорожон - 60 м 63 см. Татьяна Холодович удерживает третий результат сезона в мире.

На этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине в мае она отправила копье на 66 м 30 см и стала победительницей. Дальше нее в этом сезоне метали лишь Эда Тугсуз из Турции - 67 м 21 см и Шинь Лю из Китая - 66 м 47 см. Следующим стартом белорусский копьеметательницы станет турнир категории "Челлендж" в финском Турку.


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