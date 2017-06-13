Польша на пути к независимости от поставок газа из России

Польша на пути к независимости от поставок газа из России1
- 13.06.2017, 17:26
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Госсекретарь в Канцелярии премьера Петр Наимский считает, что Baltic Pipe нарушит монополию РФ на поставки энергосырья.
Госсекретарь в Канцелярии премьера Польши и уполномоченный правительства по делам стратегической инфраструктуры в области энергетики Петр Наимский заявил, что Польша находится на правильном пути к тому, чтобы нарушить монополию России в области поставок энергосырья. Этой цели служат такие проекты, как строительство газопровода Baltic Pipe, передает «Радио Польша».
Петр Наимский добавил, что несколько дней назад он говорил в Вашингтоне о возможности транспортировки в Польшу сжиженного газа из США. Такие поставки имели бы стратегическое значение не только для Польши:
«То, что мы делаем в Польше, тот план, который у нас есть, и который мы реализуем на практике, касающийся диверсификации источников газовых поставок, – это важно также для наших соседей, важно для всего региона Центральной и Восточной Европы».
Уполномоченный правительства по делам стратегической инфраструктуры в области энергетики подчеркнул, что саммит государств Троеморья, который состоится в начале июля в Варшаве, станет одним из элементов энергетической политики Польши. Петр Наимский также добавил, что Польша, которая стремится нарушить энергетическую монополию России, должна быть готовой к возможной мести со стороны Москвы, в том числе – к хакерским атакам.