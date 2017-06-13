Польша на пути к независимости от поставок газа из России 1 13.06.2017, 17:26

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Госсекретарь в Канцелярии премьера Петр Наимский считает, что Baltic Pipe нарушит монополию РФ на поставки энергосырья.

Госсекретарь в Канцелярии премьера Польши и уполномоченный правительства по делам стратегической инфраструктуры в области энергетики Петр Наимский заявил, что Польша находится на правильном пути к тому, чтобы нарушить монополию России в области поставок энергосырья. Этой цели служат такие проекты, как строительство газопровода Baltic Pipe, передает «Радио Польша».

Карта, представляющая планы строительства Baltic Pipe

Петр Наимский добавил, что несколько дней назад он говорил в Вашингтоне о возможности транспортировки в Польшу сжиженного газа из США. Такие поставки имели бы стратегическое значение не только для Польши:

«То, что мы делаем в Польше, тот план, который у нас есть, и который мы реализуем на практике, касающийся диверсификации источников газовых поставок, – это важно также для наших соседей, важно для всего региона Центральной и Восточной Европы».

Уполномоченный правительства по делам стратегической инфраструктуры в области энергетики подчеркнул, что саммит государств Троеморья, который состоится в начале июля в Варшаве, станет одним из элементов энергетической политики Польши. Петр Наимский также добавил, что Польша, которая стремится нарушить энергетическую монополию России, должна быть готовой к возможной мести со стороны Москвы, в том числе – к хакерским атакам.