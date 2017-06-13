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«Дети голодают, потому что продукты на зарплату не купить»

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  • 13.06.2017, 17:35
  • 5,406
Татьяна Пекарская

Как выживает белорусская деревня.

Татьяна Пекарская живет в деревне Березовка Глусского района, на Могилевщине. Год она работала в России дояркой, так как в местном колхозе работы нет. В прошлом году вернулась. Трудоустроиться в деревне некуда. Не помогла даже специальная комиссия из Глуска, которая должна была «ликвидировать безработицу» до 1 мая

О своей нелегкой доле и о том, как сегодня живется в деревне, женщина рассказала «Радыё Свабода».


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