Всех молодофронтовцев освободили от подозрений по «делу партиотов» 3 13.06.2017, 17:49

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КГБ прекратил уголовное дело в отношении шести активистов.

Все шестеро активистов «Молодого Фронта», которые фигурировали в возбужденном по части 3 статьи 293 делу, получили уведомления из Комитета государственной безопасности о прекращении уголовного преследования ввиду отсутствия в их действиях состава преступления.

Информацию относительно себя Правозащитному центра «Весна» подтвердил один из политзаключенных - Дмитрий Кременецкий. Он, вслед за другими активистами МФ Дмитрием Дашкевичем, Сергеем Пальчевским, Романом Васильевым, сообщил о получении соответствующей бумаги из КГБ. Уведомление о прекращении уголовного дела подписал подполковник А.В. Гриб.

Аналогичная информация подтвердилась также относительно Владимира Ерёменка и Артёма Левченко, которые среди четверых молодофронтовцев 1 апреля вышли из СИЗО-1 под подписку о невыезде.

Исходя из сообщений о тех, с кого также сняты все обвинения - Николае и Яне Михальковых, Сергее Кулиниче, можно предполагать, что уголовное преследование прекращается в отношении только тех политзаключенных, которым не было предъявлено дополнительное обвинение по статье 287 УК «Создание незаконного вооруженного формирования».

Напомним, в СИЗО КГБ и СИЗО МВД под стражей остаются 14 человек, задержанных с предъявлением обвинений в «подготовке массовых беспорядков» на День Воли 25 марта в Минске.