Как пользуются Полками добра, где бесплатно оставляют товары нуждающимся 3 13.06.2017, 17:57

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В конце мая в трех гомельских магазинах «Оксана», «Дашенька» и «Наталья» появились Полки добра.

Социальный проект инициировал Красный Крест, чтобы поддержать малоимущих. По задумке организаторов, любой желающий может оставить в магазине продукты, а нуждающийся — взять их себе абсолютно бесплатно, пишет tut.by.

Основная цель такой инициативы, объясняли ее авторы, это — популяризация доброты и милосердия среди белорусов. «Конечно, на это может уйти не один месяц, а, возможно, даже и не один год, но дело это нужное и благородное», — отвечали скептикам в Красном Кресте.

— Заполняется она медленнее, чем опустошается. Долго продукты тут не задерживаются — максимум час лежат, — подводит к пустой полке заместитель заведующего магазином «Оксана» Людмила Дейкун. — В основном, конечно, оставляют молоко, макароны, хлеб. Кто-то, помню, положил пирожные, а кто-то — большой кусок ветчины. Один мужчина как-то пожертвовал целый пакет продуктов на 20 рублей.

У контролера торгового зала Игоря другие истории. В силу своих должностных обязанностей он ежедневно наблюдает за тем, как появляются и исчезают продукты.

Работник магазина рассказывает, что чаще других на Полке добра оставляют свои покупки люди пожилого возраста. Обычно делают они это в день пенсии. Но далеко не всегда их благотворительность направляется по адресу.

— Заходит хорошо одетая женщина, берет сразу несколько пачек крупы с полки, выходит из магазина, садится в авто и уезжает. Я чуть дара речи не лишился, — вспоминает Игорь.

За сегодняшний день на Полке добра уже побывали макароны, крупа, хлеб и баночка соуса. К вечеру полка обычно пустая. Людмила Дейкун рассказывает, что из-за этого сотрудникам магазина приходилось не раз слышать упреки в свой адрес:

— Бывает, люди говорят, мол, вам Красный крест выделяет деньги, а вы себе все забираете. Мы не обижаемся, ведь это от незнания все.

Пока общаемся с администрацией, на Полку добра кто-то положил рублевую монету. Через 15 минут рядом с полкой оказывается женщина. Ставит на нее тяжелые сумки с покупками, кому-то долго звонит, затем уходит. Вместе с ней исчезает и монета.

— Когда вижу, что продукты попадают в руки тем, кто действительно нуждается в них, как, к примеру, есть тут у нас многодетная мама, которая воспитывает четверых детей без мужа, то у меня поднимается настроение. Но, к сожалению, часто наблюдаю обратное. Считаю, что наш народ еще все-таки не готов к такому, — комментирует увиденное Игорь.

Впрочем, долго полка не пустует. Очередная покупательница выходит из магазина и незаметно оставляет пачку печенья. Девушку зовут Ольга и она просит не фотографировать.

— Живу здесь рядом хожу в этот магазин постоянно и периодически что-нибудь оставляю. Не обеднею я на эту пачку печенья.

— Вас не беспокоит, что ее заберут не те, кому она действительно необходима?

— Ну, значит им тоже надо, закусят хоть, — улыбается Ольга. — Но, думаю, что этого не произойдет. В магазине работают хорошие девочки, надеюсь, они подскажут таким людям, как правильно себя вести.

Через 10 минут печенье забирает проходящая мимо пожилая женщина в выцветшем от времени халате.

— Пенсия, деточка, у меня совсем маленькая, а сладенького хочется, — говорит она.

Спустя какое-то время на полке — очередная пачка печенья. Яркая упаковка привлекает внимание посетителей магазина. Некоторые останавливаются, читают слоган, улыбаются и спешит по своим делам. Но вот от кассы отходит жгучая брюнетка лет сорока. На шее — золотая цепочка, на ногах — резиновые сланцы, в руках — набитая до верха продуктами корзина. Рядом с ней — девочка лет десяти. Пока женщина распихивает по пакетам покупки, малышка не сводит глаз с лакомства, и вот ее рука уже тянется к печенью. Мама дочку не отговаривает.