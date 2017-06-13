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Под Могилевом начинаются военные маневры в рамках «Запада-2017»

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  • 13.06.2017, 18:06
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13 июня в Могилевском районе на Днепре начались совместные белорусско-российские маневры инженерных войск.

Согласно Минобороны, от Беларуси в маневрах примут участие понтонно-мостовой батальон 118-й гвардейской инженерной бригады, от России - понтонные части российских инженерных войск, номера которых не сообщаются, передает «Радыё Свабода».

Нет информации и о количестве российских военнослужащих, которые приедут под Могилев строить понтонный мост на Днепре. Учения понтонников названы элементом российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017», которые пройдут в сентябре. Сообщается, что цель могилевских маневров - отработка совместных действий по возведению переправы через водную преграду. Продолжатся учения на Днепре до 15 июня.

О том, что в Беларуси, кроме учений «Запад-2017», ожидаются маневры инженерных войск по возведению мостов и переправ, ранее писали украинские военные эксперты.


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