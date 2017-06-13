закрыть
13 июня 2017, вторник, 20:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Житель Ивацевичского района угнал трактор, чтобы съездить в магазин за сигаретами

6
  • 13.06.2017, 18:24
  • 5,610

Случай произошел 12 июня в деревне Житлин.

В Ивацевичском районе мужчина угнал трактор, чтобы съездить за сигаретами в соседнюю деревню, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

Случай произошел 12 июня в деревне Житлин. В Ивацевичский РОВД обратился директор частного предприятия, специализирующегося на лесозаготоке, и сообщил, что неизвестный со двора арендуемого ЧП дома угнал трактор BELARUS 892 2011 года выпуска. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Угнанная сельхозтехника была обнаружена в лесном массиве вблизи деревне Корочин.

Угонщиком оказался 35-летний мужчина, знакомый хозяина арендуемого частным предприятием дома. Мужчина оказывал помощь в колке дров. Как выяснилось, после употребления спиртных напитков он решил съездить на тракторе в соседнюю деревню в магазин за сигаретами. Однако по пути не справился с управлением и съехал в канаву. Там угонщик бросил технику и уже пешком вернулся домой.

По данному факту Ивацевичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?