Житель Ивацевичского района угнал трактор, чтобы съездить в магазин за сигаретами 6 13.06.2017, 18:24

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Случай произошел 12 июня в деревне Житлин.

В Ивацевичском районе мужчина угнал трактор, чтобы съездить за сигаретами в соседнюю деревню, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

Случай произошел 12 июня в деревне Житлин. В Ивацевичский РОВД обратился директор частного предприятия, специализирующегося на лесозаготоке, и сообщил, что неизвестный со двора арендуемого ЧП дома угнал трактор BELARUS 892 2011 года выпуска. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Угнанная сельхозтехника была обнаружена в лесном массиве вблизи деревне Корочин.

Угонщиком оказался 35-летний мужчина, знакомый хозяина арендуемого частным предприятием дома. Мужчина оказывал помощь в колке дров. Как выяснилось, после употребления спиртных напитков он решил съездить на тракторе в соседнюю деревню в магазин за сигаретами. Однако по пути не справился с управлением и съехал в канаву. Там угонщик бросил технику и уже пешком вернулся домой.

По данному факту Ивацевичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.