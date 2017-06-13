Песков прав! 4 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

13.06.2017, 18:30

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Антон Орехъ

Российская власть сама развалит и сама сожрет себя изнутри.

Прав Песков: уличные акции действительно не представляют для властей никакой угрозы. Я понимаю, что это обидно для людей, которые искренне участвуют в акциях, хотят что-то в нашей стране изменить, которым все вот это уже просто надоело. Но я выхожу вчера на улицу из редакции вскоре после того, как на Тверской свинтили 600 человек, а по Арбату идут толпы. Совершенно беззаботные, с шариками, с флажками, кто-то пиво пьет, кто-то кофе. Посмотришь на этих людей и понимаешь, что они вряд ли даже в курсе, что в километре отсюда кого-то ловят, бьют, кидают в автозаки. Этим гуляющим толпам – все равно! Их в десятки раз больше, чем задержанных или просто вышедших на Тверскую из протеста.

Встречаю по дороге коллегу, который только-только оттуда. И на Тверской, по его словам, уже через десять минут, как все закончилось, ничто уже не напоминало о драматических столкновениях. Опять вышли ряженые, изображавшие разные эпохи, и тоже ходили люди с шариками и пивом. Им было тоже – все равно. Разве что немного досадно, что такой интересный праздник кто-то испортил своими протестами. И получается, что тех, кому не все равно – их капля в безразличном море. Ну, какую угрозу могут нести для властей теперешние, как ни крути, малочисленные выходы, если власть пережила митинги на Болотной и Сахарова, куда реально приходили десятки тысяч людей, причем решительных и злых. Но ничего, как-то впитали, переварили и все обратно устаканилось.

Но в этой ситуации власть ведет себя очень странно. Вот есть города, где акцию 12 июня согласовали. И там люди в каком-то количестве вышли, постояли, произнесли какие-то слова, разошлись – и все. Никаких задержаний, никакого шума, никто уже сегодня про это даже не вспоминает. В Москве и Питере могло бы быть то же самое: пришли, постояли, выпустили пар, послали Путина и Собянина куда подальше, обсмеяли Димона – и по домам. Кто бы сегодня про это говорил? И Песков никаких комментариев не давал бы просто потому, что никто об этом его не стал бы спрашивать. Но при полном отсутствии реальной угрозы со стороны оппозиции, власть идет на совершенно неадекватные меры. Когда сгребают просто всех подряд, словно у полиции есть план задержать не меньше пятисот или тысячи человек – не важно кого. А у суда свой план – посадить такое-то количество человек, неважно каких и не важно за что.

Власть ведет себя мало того что скотски, она ведет себя еще и глупо. Огонек протеста едва тлеет, но она сама старательно подливает в него бензин, чтобы в следующий раз протестующих было уже побольше. Пока однажды их вдруг не окажется достаточно много. Объяснение у этого глупого поведения, на мой взгляд, простое. Эти люди органически не переносят никакой другой точки зрения, кроме своей. Даже один несогласный приводит их в бешенство. Поэтому задержания, поэтому липовые приговоры, поэтому подтасовки на выборах, которые они спокойно выиграли бы и так. Им нужно абсолютное подчинение, абсолютная власть, чтобы было ровно 100% и ноль возражений. И в этом смысле главная угроза для власти – это она сама. Сама развалит и сама сожрет себя изнутри.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»