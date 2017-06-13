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Шакутин хочет на свой новый холдинг $150 миллионов

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  • 13.06.2017, 18:41
Александр Шакутин
Фото: onliner.by

Холдинг будет базироваться в Дзержинске.

«Амкодор» создал холдинг по производству сельхозмашин и агрегатов для сельхозпроизводителей. В «Амкодор-Семаш» вошли ООО «Амкодор-Можа», ОАО «Амкодоро-Семаш». Вскоре к ним присоединятся УП «Амкодор-Домз» и СООО «Элезер», пишет belmarket.by.

Предприятия, входящие в новых холдинг, занимаются производство зерносушильных комплексов, зерноочистительных машин, другого оборудования по доработке зерна, почвообрабатывающей техники, разбрасывателей органических удобрений, универсальных прицепов, смесителей-кормораздатчиков и т.д. Холдинг будет базироваться в Дзержинске.

В развитие «Амкодор-Семаш» планируется вложить 150 млн долларов. Холдинг также должен будет освоить производство новых видов сельхозтехники, ставку планируется делать на отечественные коплектующие. Предприятие будет заниматься и локализацией производства западных образцов. Инвестиции пойдут на реконструкцию заводов, приобретение нового оборудования.

«Амкодор» также реализует два проект с китайскими партнерами. В Колодищах начинается строительство нового завода, который будет выпускать погрузчики и автотрактроную технику. Еще на базе двух предприятий холдинга реализуется проект по созданию производства гидравлических узлов. Для этих целей привлекаются китайские кредиты более, чем на 300 млн. долларов.


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