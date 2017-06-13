Активист добился отмены штрафа за митинг в Куропатах 13.06.2017, 18:55

Алесь Чехольский

Фото: «Радыё Свабода»

Алесю Чехольскому отменили штраф в 30 базовых.

Алесю Чехольскому из КХП БНФ отменили штраф в 30 базовых величин, который Фрунзенский районный суд вынес активисту за митинг в Куропатах 3 марта. Решение отменить штраф и передать дело на новое рассмотрение в тот же Фрунзенский районный суд 13 июня вынес судья Минского горсуда Олег Земцов.

«Во время рассмотрения моего дела во Фрунзенском районном суде было много процессуальных нарушений, на них я указал в ходе рассмотрения жалобы. Для меня неожиданно, что судья прислушался к моим доводам, хотя не исключаю, что новое рассмотрение дела даст другой результат, но и это хорошо», - сказал в комментарии для «Радыё Свабода» Алесь Чехольский.

3 марта рядом с Куропатами состоялся митинг по поводу решения фирмы- застройщика отказаться от возведения здесь офисного здания. Позже многих участников протестного лагеря и тех, кто приехал на митинг, наказали штрафами, лидеров защиты Дмитрия Дашкевича и Сергея Пальчевского арестовали. Активист КХП БНФ Алесь Чехольский - один из тех, кто оспорил постановление районного суда относительно акции в Куропатах в минском городском суде.

В феврале Алесь Чехольский был первым, кто сообщил, что рядом с Куропатами началась стройка офисного центра. Вскоре к освещению событий вокруг стройки возле Куропат подключились другие СМИ, начались стихийные акции протеста общественных активистов и простых граждан, рядом со стройкой возник лагерь защитников Куропат. 2 марта стало известно, что стройка офисного центра приостанавливается, через день застройщики вообще отказались от стройки.