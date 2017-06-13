Турецкий «Трабзонспор» интересуется белорусским футболистом 13.06.2017, 19:03

Павел Савицкий

Фото: Football.By

Наставника «Трабзонспора» впечатлила игра Савицкого, который забил блестящий гол сборной Болгарии.

Турецкий «Трабзонспор» проявляет интерес к форварду «Немана» и сборной Беларуси Павлу Савицкому, сообщает «Прессбол» со ссылкой на fotospor.com.

Игра белоруса в отборочном матче чемпионата мира-2018 с болгарами (2:1) впечатлила главного тренера турецкой команды Эрсуна Янала.

Интересно, что специалист изначально прибыл на «Борисов-Арену», чтобы просмотреть трех футболистов сборной Болгарии — Ивелина Попова, Спаса Делева и Божидара Хрободинского. Однако Янал был приятно удивлен игрой Савицкого, который провел эффектный гол в ворота болгарской сборной.