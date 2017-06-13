закрыть
13 июня 2017, вторник, 20:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Турецкий «Трабзонспор» интересуется белорусским футболистом

  • 13.06.2017, 19:03
Павел Савицкий
Фото: Football.By

Наставника «Трабзонспора» впечатлила игра Савицкого, который забил блестящий гол сборной Болгарии.

Турецкий «Трабзонспор» проявляет интерес к форварду «Немана» и сборной Беларуси Павлу Савицкому, сообщает «Прессбол» со ссылкой на fotospor.com.

Игра белоруса в отборочном матче чемпионата мира-2018 с болгарами (2:1) впечатлила главного тренера турецкой команды Эрсуна Янала.

Интересно, что специалист изначально прибыл на «Борисов-Арену», чтобы просмотреть трех футболистов сборной Болгарии — Ивелина Попова, Спаса Делева и Божидара Хрободинского. Однако Янал был приятно удивлен игрой Савицкого, который провел эффектный гол в ворота болгарской сборной.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?