Нефть Brent подешевела до $48 за баррель 13.06.2017, 19:06

Цены на нефть перешли к снижению во вторник после выхода отчета, указавшего на рост добычи топлива в странах ОПЕК.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 по минскому подешевели на $0,3 (0,62%) - до $47,99 за баррель, передает interfax.ru.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,37 (0,8%) - до $45,71 за баррель. По данным ОПЕК, добыча картеля в мае выросла до 32,139 млн баррелей в сутки по сравнению с 31,803 млн б/с в апреле 2017 года. Добыча нефти выросла во всех странах ОПЕК, кроме Анголы, Габона, ОАЭ и Венесуэлы, отмечается в документе.

ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на уровне 96,38 млн баррелей в сутки.