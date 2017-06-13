Руководителей одной из крупных торговых сетей подозревают в неуплате налогов 1 13.06.2017, 19:45

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Должностные лица через посредника пользовались услугами лжеструктур.

Руководителей одной из крупных торговых сетей в Беларуси подозревают в неуплате налогов. Выяснилось, что должностные лица через посредника пользовались услугами лжеструктур.

Как информирует «Еврорадио» со ссылкой на БТ, сотрудники финансовой милиции столицы утверждают, что предприятие реализовывало клиентам строительные материалы и оборудование за наличный расчет, но по кассе сделки не проходили. В бухгалтерском учете отражались фиктивные документы, по которым отправлялся товар.

Финансовая милиция заинтересовалась предприятием после проверки. Год назад правоохранители задержали группу лжепредпринимателей, а все связанные с ней субъекты хозяйствования тщательно изучили. Руководители упомянутой торговой сети в 2013-2015 годах скрыли налогов на сумму более 600 тысяч рублей. Продукцию продавали на территории Беларуси и России за наличный расчет. В отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело.