10 удивительных фактов о кофе 13.06.2017, 19:55

Согласно последним исследованиям существует много причин для того, чтобы употреблять кофе ежедневно.

Есть ли такие люди, которые ни разу не пробовали кофе? Многие люди начинают свой день именно с употребления этого напитка. Согласно последним исследованиям существует много причин для того, чтобы употреблять кофе ежедневно, пишет infokava.com.

1. Кофе делает нас более счастливыми

Исследования установили, что люди, употребляющие кофе на 10% меньше страдают депрессиями.

2. Аромат кофе устраняет стресс

Исследования доказали, что запах кофе воздействует на белки, которые имеют связь с напряжением мозга, что приводит к снижению стресса.

3.Кофе содержит огромное количество антиоксидантов

Удивительно, однако при употреблении кофе человек получает большее количество антиоксидантов, чем из овощей и фруктов.

4.Минимизирует риск онкологических заболеваний кожи

5.Кофе уменьшает риск суицида

Употребление кофе на 50% снижает риск суицида.

6.Кофе снижает скорость прогрессирования болезни Паркинсона

При употреблении кофе люди, страдающие болезнью Паркинсона, могут улучшить координацию.

7. Помогает в занятии спортом

Кофеин, содержащийся в кофе повышает уровень жирных кислот в крови, что оказывает помощь в преобразовании жира в энергию.

8. Полезное воздействие на печень

Исследования доказали, что люди, которые употребляют одну чашку кофе ежедневно на 20% реже страдают циррозом печени.

9. Снижает вероятность приобретения сахарного диабета

Исследования доказали, что при употреблении кофе каждый день на 50% снижается риск заболевания сахарным диабетом.

10. Кофе стимулирует работу мозга