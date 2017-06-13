закрыть
13 июня 2017, вторник, 20:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дурной знак для Кремля

  • Андрей Лошак, «Эхо Москвы»
  • 13.06.2017, 20:04
Фото: leftpenza.ru

Дети, которые ничего кроме Путина в общественной жизни не видели, выросли совсем другими.

Я не очень понимал смысл переноса акции на Тверскую, а также лозунги, под которыми она проходила, но пошел, чтобы посмотреть в действии на ту самую революционную «школоту», о которой после 26 марта столько разговоров.

Простоял два часа на Тверской возле Известий, потом омон выдавил нас в Настасьинский. За это время встретил буквально пару знакомых, вокруг действительно была в основном молодежь. Происходящее напоминало игру Царь горы, демонстранты залезали на зеленый холм посреди тротуара и кричали оттуда антиправительственные лозунги, идеальная трибуна, слава собянинскому благоустройству! Потом туда взбирался косяком омон, винтил первых попавшихся и под крики «Мусора — позор России» тащил в автозак. Холм тут же заполнялся новой партией протестующих. Толпа кричала «Путин — вор», стоявшая рядом компания подростков с крашенными волосами подхватывала: «Гриффиндор!» Когда скандировали: «Россия без Путина», они выкрикивали: «Эстрада без Агутина». Все вокруг улыбались, потому что понимали: лозунги — не главное. Парижские студенты в 68-м выходили с гораздо более странными слоганами типа «под брусчаткой пляж» и «вся власть воображению». Дело тут не в коррупции и не в Навальном даже, а в том, что появилось новое поколение людей, чьи представления о свободе и справедливости резко отличаются от того, что им готова предоставить власть. Это физиологический протест молодости против дряхлого, циничного и морально устаревшего государства.

Когда лет 15 назад растлители малолетних из АП стали сгонять студентов на первые путинги, я был в отчаянии. Как поколение, выросшее в десятилетие настоящей, а не фэйковой свободы слова, могло позволить так легко — за пейджеры и зачеты — собой манипулировать?! И вот произошло чудо: дети, которые ничего кроме Путина в общественной жизни не видели, выросли совсем другими. Им не всучишь плакат, который они даже не прочитают. У них есть чувство собственного достоинства. Свобода для них – ценность, ради которой они готовы на жертвы – ведь каждого из них могут откуда-нибудь отчислить. Они искренне удивляются тому, что людей можно бить дубинкой и волочить по асфальту только за то, что они пришли не на «правильный» митинг. Людей постарше этим уже не поразишь — притерлись, приспособились, смирились. Я видел по лицам, как у молодежи, на собственной шкуре познающей сейчас границы российской свободы, чувство недоумения сменялось возмущением, а возмущение – гневом. Этот гнев будет зреть — процесс неизбежный, так как нынешняя власть неспособна к диалогу, обновлению и прочим признакам развития — только к репрессиям и к реакции. Молодые смотрят в будущее и что они там видят? Стареющего диктатора, тотальную коррупцию, чудовищное неравноправие, войну с западом и соседями, «традиционные ценности», «патриотическое воспитание», вранье по телеку, жирных попов, постную Мизулину, тупорылых училок, лепечущих про «вы что, хотите как в Украине?». Это не будущее, это карикатура на прошлое, в которой мы все живем.

Я слышал, как после очередного омоновского винтилова какая-то девочка говорила своему парню: «Спасибо, что ты меня сюда вытащил. Я сегодня многое поняла» Таких как она будет все больше – это очень дурной знак для власти и очень хороший – для всех остальных.

Андрей Лошак, «Эхо Москвы»


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?