В Минске появится памятник Владимиру Мулявину 3 13.06.2017, 20:16

7,823

Владимир Мулявин

Фото: vipkassa.ru

Скульптуру Песняра на бульваре его имени откроют, скорее всего, к 950-летию столицы.

В одном из концертных костюмов и с непременной гитарой - так образ Песняра увидел скульптор Александр Кострюков, пишет kp.by.

- Мулявин как будто вспоминает о прошлом или задумывается о будущем. Он мне всегда казался очень доброжелательным, скромным, тихим, неговорливым… гением, - говорит скульптор. - Потому мне хотелось создать камерную скульптуру, и высота сидячей фигуры Мулявина составит примерно два метра. Под куполом небес фигура Мулявина должна казаться реальной, близкой людям. Ведь это на сцене Владимир Георгиевич был властелином зала, а в то же время он самый обычный человек.

Памятник изготовят, перевезут и установят в Минске по инициативе губернатора Свердловской области России Евгения Куйвашева за счет предприятий региона, откуда родом знаменитый музыкант. Такую договоренность достигли во время визита делегации свердловчан в Минск в феврале.

Работа над памятником Мулявину шла чуть ли не с 2006-го.

Художник признается, что предложение установить в Минске памятник его авторства не оказалось для него неожиданным. Ведь основу решения Кострюков подготовил еще лет пять назад. Причем рассматривал он варианты как со стоящей фигурой, так и с сидящей. А по большому счету, работа над памятником Мулявину шла чуть ли не с 2006-го, когда художник выполнил надгробие Песняра на Восточном кладбище Минска. Также он создал мемориальную доску на доме по улице Леонида Беды, где жил Мулявин. Кстати, видение Кострюкова одобряла вдова музыканта Светлана Пенкина.