Особенности «бесплатной» медицины в Беларуси 17 13.06.2017, 20:34

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Минздрав утвердил платные процедуры при «бесплатной» медицине.

В сети паника: в поликлиниках физиопроцедуры стали платными, а еще утверждены квоты на бесплатные УЗИ и анализы! Мол, право на бесплатную медицину — все?

«В районных поликлиниках физиопроцедуры по назначению участкового терапевта стали платными? С чего вдруг? Человек пришел "на лазер", назначенный терапевтом неделю назад, и заплатил что-то около 13 рублей за 10 процедур. Естественно, в момент назначения ни о какой оплате речь не шла. Кстати, знакомый рассказал, что с аналогичной проблемой столкнулся сегодня также — в другой поликлинике утверждены квоты на бесплатные УЗИ — сколько раз в год можешь сделать, анализы», — пишут в фейсбуке.

В столичной поликлинике №12 «Еврорадио» уверяют, что УЗИ делается, как обычно: «Подходите к терапевту, он вас ставит на очередь. Но очередь может быть и три, и четыре месяца. А платно можете это хоть завтра. Вот и все».

В Боровлянской поликлинике также никакого приказа об ограничении на бесплатные медицинские услуги не поступало: «Если живете в Боровлянах, прописаны здесь, не нужно ничего платить».

В поликлинике №29, в которой и оказался «платный» лазер, объясняют, что действительно есть ряд платных процедур: «Платный лазер, массаж, водные процедуры. Это давно платное. Но есть и бесплатные. УЗИ платное? Ну да, раз в год по показаниям бесплатное, остальное уже — платно. Идите к врачу на прием, он вам все объяснит».

На вопрос, почему при бесплатной белорусской медицине врачи выписывают больным платные физиопроцедуры, главный врач поликлиники ссылается на «минимальные социальные стандарты».

Главный терапевт Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Капустинская объясняет, что лазер — только платная процедура:

«Есть ряд процедур, которые не входят в протоколы лечения, утвержденные Министерством здравоохранения. К ним относится и лазер. Они могут рекомендоваться врачом, но выполняются на платной основе. То есть, на основании диагноза составляется протокол лечения и обследования. Все, что включено в протокол, все делается бесплатно. Все, что дополнительно, все платно. При согласии пациента».

Даже если пациент хочет сделать дополнительное обследование без направления врача, оно будет платным. Имеются в виду и анализы, и УЗИ, и флюорография.