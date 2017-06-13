Александр Хацкевич: Минск для меня навсегда останется родным, а Киев - вторая родина 1 13.06.2017, 20:45

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Александр Хацкевич

Фото: EPA

Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич сравнил Беларусь и Украину.

- Минск для меня навсегда останется родным: я там родился, там живут мои родители. А Киев — вторая родина. Человек выбирает жить там, где ему комфортно. Мне в Украине жить комфортно. Я закончил карьеру игрока в Минске, но моя семья даже тогда продолжала жить в Киеве, иногда наведывая Беларусь. Младший сын и вовсе родился в Киеве.

- В чем разница между народами Беларуси и Украины?

- Нас отделяет небольшое расстояние. Белорусы более удобны в общении, а в Украине люди знаете какие? Когда нужно, они сплотятся. Если есть мечта, они к ней идут и добиваются ее. Так что наши народы разные, — как передает by.tribuna.com, сказал Хацкевич во время онлайн видеоконференции.