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Президент Таджикистана присвоил своей дочери самый высокий чин

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  • 13.06.2017, 20:58
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Ранее Эмомали Рахмон учредил орден имени себя.

Озода Рахмон возглавляет исполнительный аппарат главы государства. Ее отец присвоил Озоде чин государственного советника юстиции.

Это самый высокий по старшинству классный чин в органах прокуратуры и юстиции, сообщает ergananews.

Соответствующий указ Эмомали Рахмон подписал 25 мая этого года, однако на официальном сайте президента об этом нет ни слова.

В январе 2016 года Озода Рахмон была назначена руководителем администрации президента Таджикистана, а затем избрана сенатором от столицы. До этого дочь Рахмона занимала должность первого замминистра иностранных дел страны.

Озоде Рахмон 38 лет. В 2000 году она окончила Таджикский национальный университет, в 2004-2006 годах изучала языки в Джорджтаунском и Мэрилендском университетах. Владеет таджикским, русским и английским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. В 2012 году защитила кандидатскую диссертацию по юриспруденции на тему «Развитие законодательства о правах и свободах женщин в Таджикистане». Замужем, имеет пятерых детей. Ее супруг Джамолиддин Нуралиев занимает пост первого заместителя председателя Нацбанка Таджикистана.

Напомним, ранее правитель Таджикистана Эмомали Рахмон учредил орден имени себя.


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