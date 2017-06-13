Михаил Пастухов: Власти отбросили все правила приличия 4 13.06.2017, 21:06

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Михаил Пастухов

Фото: svaboda.org

Бывший судья Конституционного суда рассказывает об абсурдных решениях белорусских судов.

Как известно, еще в марте Фрунзенский суд Минска приговорил Олега Волчека к 13 суткам административного ареста якобы за участие в несанкционированной акции против декрета о «тунеядстве», которая прошла 17 февраля. Волчек обжаловал приговор в Минском городском суде, и тот определил, что при принятии решения были допущены процессуальные нарушения. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же Фрунзенский районный суд. А не так давно правозащитник узнал, что повторный суд над ним состоялся заочно почти месяц назад. При этом на процесс не пригласили ни его, ни адвоката, ни даже «свидетелей»-милиционеров, передает «Радыё Рацыя».

12 июня Минский городской суд во второй раз отменил решение Фрунзенского суда столицы и направил дело на новое рассмотрение в тот же районный суд. Судят Волчека по административному делу уже почти три месяца!

- Заочный суд - это отступление от общих правил, и является исключительным случаем, когда, несмотря на все усилия суда, не удается обеспечить явку фигуранта дела. Но в нашем случае о процессе даже адвокат не знал. И это говорит о том, что власти уже отбросили всякие формы и правила приличия и банально решают те задачи, которые перед ними поставили. Они не смотрят на лица и обстоятельства.

- Минский городской суд во второй раз отменил решение первой инстанции и вновь направил дело на рассмотрение в тот же районный суд…

- Это тоже очень редкий прецедент и свидетельствует о том, что дело находится под контролем наверху, но власти не знают, что дальше делать в этой ситуации. Закрыть дело им не очень хочется, но осудить тоже не могут, так как дело находится не только в фокусе белорусского общества, но и международных организаций. Вот и ищут какой-то выход из ситуации. А правозащитник, на мой взгляд, очень толково построил свою защиту и, как говорится, не сдается перед обстоятельствами. Хотя и победы достичь в этом противостоянии очень сложно, - сказал Михаил Пастухов.