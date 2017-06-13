Ученые: Мудрость к человеку приходит в 55 лет 7 13.06.2017, 21:20

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Ученые из Канады выяснили, что в этом возрасте мозг начинает работать намного продуктивней.

Ученые из Канады выяснили, в каком возрасте к человеку приходит мудрость. Как оказалось, человек становится мудрым в 55 лет, в это время мозг начинает работать намного продуктивней. Об этом сообщает VistaNews.

По словам нейрохирургов из университета Монреаля, мозг людей в возрасте от 55 до 75 лет работает в особом режиме. Причем, происходит это именно при решении сложных задач. При этом люди постарше используют совершенно иной механизм решения проблемы, чем молодежь.

Специалисты отмечают, что мудрость заключается в том, чтобы вернуться к истоку проблемы, а молодые люди в основном концентрируются на сборе всех возможных путей решения проблемы. Именно это очень часто может привести к путанице. Таким образом, анализ проблемы пожилым человеком отличается точностью и само решение находится гораздо быстрее.