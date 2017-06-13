закрыть
13 июня 2017, вторник, 22:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые: Мудрость к человеку приходит в 55 лет

7
  • 13.06.2017, 21:20
  • 3,037

Ученые из Канады выяснили, что в этом возрасте мозг начинает работать намного продуктивней.

Ученые из Канады выяснили, в каком возрасте к человеку приходит мудрость. Как оказалось, человек становится мудрым в 55 лет, в это время мозг начинает работать намного продуктивней. Об этом сообщает VistaNews.

По словам нейрохирургов из университета Монреаля, мозг людей в возрасте от 55 до 75 лет работает в особом режиме. Причем, происходит это именно при решении сложных задач. При этом люди постарше используют совершенно иной механизм решения проблемы, чем молодежь.

Специалисты отмечают, что мудрость заключается в том, чтобы вернуться к истоку проблемы, а молодые люди в основном концентрируются на сборе всех возможных путей решения проблемы. Именно это очень часто может привести к путанице. Таким образом, анализ проблемы пожилым человеком отличается точностью и само решение находится гораздо быстрее.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?