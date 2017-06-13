Семашко анонсировал три «крупных пуска»: картон, целлюлоза и «БелДЖи» 13 13.06.2017, 21:23

Владимир Семашко

Фото: DELFI

Вице-премьер похвастался запуском новых сомнительных производств.

Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко торжественно сообщил о запуске новых производств во время презентации холдинга «Амкодор-Семаш», передает БелТА.

- В ближайшие месяцы у нас ожидается три крупных пуска. Во-первых, это завод по производству легковых автомобилей «БелДЖи» (стоимость проекта $380 млн). Следующий пусковой комплекс - в Гомельской области в Добруше будем запускать фабрику по производству беленых и небеленых картонов (стоимость $360 млн). И, наконец, в Светлогорске в сентябре мы планируем получить первую продукцию завода, который стоит почти $1 млрд. Там будет производиться сульфатная беленая целлюлоза, - сообщил вице-премьер.

По его словам, в Беларуси каждый год прирастает около 30-32 млн кубометров древесины.

- Еще 5-6 лет назад мы заготавливали и перерабатывали всего лишь 11-11,5 млн, а глубина переработки была 65%. Для сравнения: в Скандинавских странах глубина переработки древесины составляет 98-99%, у них ничего не остается, даже опилок. Теперь мы запускаем Светлогорский ЦКК - там глубина переработки практически 100%. Отходы идут на собственный энергоузел. Сейчас в стране мы перерабатываем где-то 16,5 млн кубометров, а с пуском этого завода добавим еще около 3,5 млн кубометров - получается 20 млн кубометров, т.е. у нас еще есть с чем работать.

Председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» Александр Шакутин обратил внимание, что модернизация деревообрабатывающей промышленности дала серьезный консолидированный эффект.

- Чтобы выращивать лес, заниматься лесопроизводством, надо создавать машины по восстановлению, заготовке, перевозке леса. Сегодня все машиностроение работает на эту программу, деревообработка дала резкий толчок для развития машиностроения. Именно благодаря развитию этой отрасли мы создаем мощный завод по производству лесных машин в Логойске. Уже сегодня создана целая гамма машин для лесного хозяйства, и 70% этих машин мы экспортируем, а значит, зарабатываем валюту для страны. У нас очередь за такой техникой стоит, нужно строить второй завод - вот вам эффект от модернизации деревообработки, - резюмировал он.

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы строится на базе ОАО «Светлогорский ЦКК». После выхода предприятия на проектную мощность объем производства товарной продукции в ОАО вырастет примерно в 5 раз. В качестве сырья для изготовления целлюлозы будет использована белорусская древесина, а также отходы ее переработки.