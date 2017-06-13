В Украине памятник Ленину переделали в памятник уроженцу Беларуси 2 13.06.2017, 21:35

Фото: ukrinform.ua

На Запорожье памятник Ленину превратился в Филиппа Орлика.

В Украине в Запорожской области начали переделывать памятники Ленину в памятники национальным деятелям.

Это оказалось гораздо дешевле, чем демонтаж старого памятника и изготовление нового.

Как сообщает сайт ukrinform.ua, в Новоалексеевке памятник вождю большевистской партии стал основой для памятника автору первой украинской конституции Филиппу Орлику (1672 — 1742). Он, кстати, уроженец Беларуси (деревня Косута на Вилейщине).

На памятнике «подправили» внешность, одежду, добавили пистолет и саблю. Местным властям эта «операция» стоила около 7 тысяч гривен (около 270 долларов).

Фото: ukrinform.ua