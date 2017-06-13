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Бывший президент Румынии Ион Илиеску предстанет перед судом

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  • 13.06.2017, 21:45

Иона Илиеску и бывшего премьер-министра Румынии Петре Романа буду судить за разгон демонстрации в 1990-м году.

В Румынии генеральная прокуратура заявила, что бывший президент страны Ион Илиеску и бывший премьер-министр Петре Роман предстанут перед судом по делу о гибели нескольких человек летом 1990-го года, передает «Радыё Свабода».

Столкновения горожан с тысячами шахтеров, прибывших 13 июня в Бухарест по призыву правительства, привели к гибели четырех активистов и ранению более тысячи человек. Кровопролитие на улицах румынской столицы продолжалось с 13-го по 15 июня 1990-го года.

События в Бухаресте положили конец длительной уличной демонстрации молодежи и студентов, которая началась на Университетской площади 22 апреля. В течение 53 дней на площади собирались тысячи горожан, протестующих против «неокоммунистов». Студенты обвиняли Иона Илиеску в нарушении норм демократического правления. В декабре 1989 года, Илиеску и группа соратников пришли к власти в результате «революционного переворота» и убийства президента Николае Чаушеску и его жены Елены.

Ион Илиеску и Петре Роман отказываются признавать свою ответственность за разгон и подавление антиправительственной демонстрации в Бухаресте. Дата суда пока не объявлена. Известно, что среди подсудимых будет и тогдашний начальник румынской службы безопасности Вирджил Мэгуряну.


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