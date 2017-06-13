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Байдачный: За 15 лет в стране не появилось ни одного нормального игрока, кроме Глеба

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  • 13.06.2017, 21:57
Анатолий Байдачный

Известный белорусский тренер высказался о проблемах в отечественном футболе.

Известный белорусский специалист Анатолий Байдачный в программе «Спорт-кадр» на « Беларусь 5» высказался на тему современных проблем отечественного футбола, передает «Прессбол».

- За последние пятнадцать лет в нашей стране не появилось ни одного нормального футболиста, кроме Александра Глеба. Хорошо: еще Калачев в 36 лет заиграл. Так или иначе, но все это — советская школа, а не наше суверенное воспитание. Что надо делать? Естественно, необходимо обращать внимание на детский футбол и на тех, кто в нем работает.

Знаете, однажды, у англичан спросили, почему, мол, у вас такие зеленые и красивые поля. На что те ответили: требуется, дескать, их растить и поливать в течение ста лет. Так и нам: следует засучить рукава, чтобы работать, работать и работать. И только в таком случае через какое-то время к чему-то придем, - сказал Байдачный.


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