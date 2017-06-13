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Минюст Нидерландов подписал закон об ассоциации Украина-ЕС

  • 13.06.2017, 22:20

Глава МИД Украины отметил, что ожидает в среду публикацию соответствующего закона в официальном издании Нидерландов.

Министерство юстиции Нидерландов подписало закон о ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, передает liga.net.

«Супер, что Минюст Нидерландов подписал закон о ратификации соглашения об ассоциации!», - написал он.

Климкин также добавил, что ожидает в среду публикацию соответствующего закона в официальном издании Нидерландов.

30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) ратифицировал соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

В ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. В течение суток им воспользовались более 1400 украинцев.


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