«Будто мы враги народа» 13.06.2017, 22:37

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Власти хотят прикрыть «островок свободы» на Зыбицкой.

9 июня, в ночь с пятницы на субботу, главную тусовочную улицу всея Беларуси Зыбицкую мониторили чиновники и милиционеры всех мастей. Проверка скрупулезно изучала все: время работы заведений, состояние прилегающих к барам территорий, наличие нелегальных работников. говорят, местные заведения могут заставить закрываться в 23:00. Почему зыбицкая вновь попала под «прицел» чиновников, и чем все это закончится? Об этом kyky.org спросил у рестораторов «острова свободы».

Ресторатор Иван Муравьев первым высказался по поводу ночной проверки в своём блоге: на Зыбицкой искали мигрантов и бары, которые не соблюдают график работы.

«Городским властям надоели многочисленные «безобразия», которые здесь творятся, и постоянные вызовы сотрудников милиции. Ожидался большой «шмон» в виде глобального мониторинга заведений. Большинство кафешек предпочли не открывать летние террасы, сделали музыку «потише» и привели прилегающую территорию в порядок. Если честно, я никогда не видел таким красивым и спокойным пятачок возле DIY-bar. До этого им пообещали обрезать время работы ночью.

Но, как это у нас бывает, готовились к одному, пришло другое. Ждали представителей санстанции, торгового отдела, а нагрянула миграционная служба. У всех проверяли паспорта. В баре «Клумба», увидев, что есть кальяны, сразу попросили предъявить [документы] кальян-мастера. Парень оказался беларусом, поэтому «доколупались» до двух посетителей-корейцев, которые выпивали за барной стойкой. Потом прочесали саму улицу. Я заметил, как сотрудники ОМОНа посадили в микроавтобус трех парней восточной внешности и увезли.

Фото: Иван Муравьев

Думаю, история будет иметь продолжение, но бар «Курилка» уже почему-то работает только до двух часов ночи».

Арт-директор винного бара «Хороший год» Александр Кульбачко считает, что ограничения могут убить Зыбицкую как «островок свободы».

«Проверяющие искали, скорее всего, лучшей жизни. Я не совсем понимаю, но, наверное, они искали отчетности. Зыбицкая – это не самое интересное место, где можно ловить нелегально работающих и иммигрантов. Улица в центре, она всегда под наблюдением. Если бы я искал нелегалов, я бы делал это на Ждановичах – там можно наловить, сколько угодно.

Почему их ловили на Зыбицкой? Может, отрабатывали график. Скажу так, на мой взгляд мониторинги важны, нужны и полезны: они заставляют рестораны, кафе и бары держать себя в тонусе и постоянно поддерживать порядок. Ожидая проверку, всегда стараешься сделать чуть-чуть больше и чуть-чуть лучше. Образно говоря, протираешь пыль в том месте, о существовании которого даже не знал. Это смешно, но полезно. А вот к чему это было приурочено, я не знаю. Просто эта улица привлекает к себе слишком много внимания.

Ситуация стандартная: ул. Зыбицкая, 4 утра 🏍🔥🔥🔥 Публикация от D A R I A G A I D A S H (@daria_gaidash) Июн 10 2017 в 6:57 PDT

У нас винный бар, наши гости в 12 часов ночи уже расходятся. А вот на работе всех остальных баров потенциальные нововведения (речь о графике работы до 23:00 – прим.) скажутся, возможно, очень серьезно. Когда мои гости уже уходят, на Зыбицкой только начинает разгораться ад. Но это в любом случае плохо, когда в моем городе по чьему-то решению может пропасть потрясающее место, уголок Европы, уголок счастья и свободы. Место, которое стало точкой притяжения людей красивых, счастливых и успешных. Эту улицу не стыдно показать. И если ограничат время работы до 23 часов, все это может исчезнуть. Я бы не хотел этого допускать. Счастье-то заразно».

Владелец бара на Зыбицкой, который решил остаться анонимным, советует властям поддерживать туристический центр города, а не запугивать заведения

«Эти проверки нужны, чтобы держать владельцев заведений в напряжении. Тебя так или иначе в чем-то уличат и придется платить штрафы или, того хуже, закрываться. На работе заведений это может сказаться очень просто – проверочный план будет выполнен, а ты заплатишь в казну. Вместо того, чтобы поддерживать туристический центр притяжения, своих же граждан-владельцев и сам город, они запугивают и ограничивают.

Проверяющим неплохо бы поездить по миру и посмотреть, как организованы такие районы, как наша Зыбицкая, в других городах: Минск и так отсталый по многим факторам. У нас треть гостей – иностранцы, и они удивляются: «Как так, барная улица, а вы так рано закрываетесь!» Приходится кивать – законы такие. Поддержки ноль, зато есть штрафы, устрашения и военный тон. Как будто мы враги народа. Так и живем.

Соучредитель бара «На пляже» Андрей Степанец считает, что проверка пришла, что называется, просто посмотреть.

«Я не думаю, что проверяющие что-то искали. Скорее всего, хотели посмотреть, какая обстановка, как работают заведения и как отдыхают люди. Предпосылок к тому, что на работе моего заведения это как-то скажется, нет. Пока про ограничения времени работы заведений я слышал только слухи, никакой реальной информации нет».

#Индиго говорит, что Минск сильно вырос в культурном плане, по сравнению с прошлым десятилетием. Не склонна сомневаться ))) #девочкаиволк #зыбицкаянаша Публикация от Julia Prlab (@vaverka) Июн 3 2017 в 12:43 PDT

Ещё один анонимный ресторатор с Зыбицкой предлагает платить милиции за охрану улицы, если обстановка кажется чиновникам сильно криминогенной.

«Смысл приходить всей «бандой»: санстанции, администрация, милиция, пожарные, ОМОН, миграционная служба? Это очень весело. Ходили, мониторили всё до двух часов ночи – я так понимаю, проверяли график работы заведений. В нашем здании только три бара могут работать до четырех, а остальные работают, как хотят, хотя согласованное время работы у них – до часа ночи.

По-моему, поменялась администрация Центрального района, и сейчас люди начинают немного «зажимать болты». Зачем – я не понимаю. Мы платим налоги, даем работу людям, платим зарплаты… Все так делают. Кому мы мешаем? Отдельно стоящее здание, не в жилом доме. Что за бред?

Присылать предписание работать до 23:00, потому что на Зыбицкой где-то стоит церковь, – не очень круто, если честно.

«Да, если есть нарушения, то, наверное, надо как-то наказывать. Но надо идти на диалог. Мы общались с владельцами соседних заведений и готовы даже нанимать РУВД, чтобы охраняли улицу, платить им какую-то зарплату. Сейчас же главная позиция их, что мы криминогенная улица. Но, ребята, мы живем в стране, в которой очень много сотрудников милиции, и я не верю, что нет людей, которые могли бы охранять эту улицу. Нет денег платить за охрану? Давайте будем мы платить. Но просто так присылать предписания заведениям – несерьезно. Есть же законы, есть утвержденный режим работы».

Управляющий бара «4-4-2» Макс Старцев получил приглашение на совещание в Администрации Центрального района по поводу работы в ночное время.

«Проверки – это нормальное дело. Зыбицкая – улица бурная, ее надо проверять, тут ведь кроме праздника жизни имеются проблемы, и все это знают. В первую очередь, всё обусловлено желанием ослабить криминогенную обстановку, которая тут вроде как есть. Я могу говорить от нашего заведения: мы не до конца понимаем, в чем шум. Это Зыбицкая, ее нужно проверять. Мы не так возбуждены по этому поводу, как все. У нас все замечательно: спокойно работаем, развлекаем людей. Все думают, что в спорт-барах творится хаос, но за всё время у нас не было ни одного правонарушения. Единственная запись в жалобной книге появилась, когда мы отказались наливать парню, которому не было 21 года.

Сегодня нам пришло письмо, что завтра, 14 июня, в Администрации Центрального района будет совещание по вопросу функционирования заведений в ночное время. Не знаю, в какой форме оно будет проходить – совещательной или уведомительной. Посмотрим, что будет».